Alcatel A3 XL: бюджетный 6-дюймовый фаблет на CES 2017

TCL продолжает выпускать бюджетные смартфоны под брендом Alcatel. Вот и на CES 2017 компания показала первого представителя новой «премиальной линейки доступных устройств» под буквой «А».

Фаблет Alcatel A3 XL заключён в пластиковый корпус и почти по всем параметрам соответствует бюджетному устройству, однако здесь есть некоторые исключения из правил. Так, аппарат получил большой 6-дюймовый IPS экран, хотя и с HD разрешением, а также сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели.

Кроме этого, на борту значатся: четырёхъядерный процессор MediaTek MT8735B с тактовой частотой 1,1 ГГц, 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, слот для microSD объёмом до 32 Гб. За снимки отвечает 8 Мп основная камера со вспышкой, которая может записывать HD видео при 30 кадрах в секунду. Камера для селфи с разрешением 5 Мп имеет те же характеристики. Питание осуществляется от батареи на 3000 мАч. Операционная система свежая – Android 7.0 Nougat. Связь представлена модулями Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, поддерживаются USB OTG и сети LTE Cat 4.

Alcatel A3 XL представлен как в стандартных – чёрном и золотистом, так и смешанных цветовых вариантах, включая белый с синей или красной рамкой. Размеры гаджета составляют 165 x 82,5 x 7,9 мм. Смартфон появится в первом квартале 2017 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. В Европе Alcatel A3 XL стоит ожидать во втором квартале этого года.

Источник: 1, 2