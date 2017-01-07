Asus Zenfone 3 Zoom на CES 2017: зум и две камеры

Вместе с Zenfone AR компания Asus показала на CES 2017 новый фотосмартфон – Zenfone 3 Zoom.

Как и предшественник Zenfone Zoom, новая модель может похвастаться оптическим зумом, а вот основная камера здесь уже двойная. Впрочем, увеличение менее дальнобойное – 2,3x вместо 3x. Подобно iPhone 7 Plus двойная камера Zenfone 3 Zoom создаёт эффект размытия заднего плана.

Основная камера состоит из двух 12 Мп модулей. Первый оснащён объективом с фокусным расстоянием 59 мм и отвечает за зум. Второй оснащён 1/2,5-дюймовой матрицей Sony IMX362 и широкоугольным объективом с апертурой f/1.7. Размер пикселя в обоих случаях составляет 1,4 мкм, присутствуют системы электронной и оптической стабилизации изображения, а также функция записи 4K видео. Автофокус срабатывает всего за 0,03 секунды, даже если объект движется. Это достигается за счёт системы фокусировки TriTech+ (фазовый автофокус Dual Pixel, лазерный и следящий). Также доступен ручной режим съёмки.

Прочая начинка Zenfone 3 Zoom включает:

5,5-дюймовый AMOLED Full HD экран, защищённый стеклом Gorilla Glass 5

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506

4 Гб оперативной памяти

32/64/128 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD и второй SIM-карты

13 Мп камеру для селфи

модули: LTE с VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, разъём USB Type-C

сканер отпечатков пальцев

ёмкую батарею на 5000 мАч

ОС Android 6.0 Marshmallow с оболочкой ZenUI 3.0

Размеры аппарата составляют 154,3 х 77 х 8 мм, при массе 170 граммов. Доступные цвета – чёрный, серебристый и розовый.

Продажи Asus Zenfone 3 Zoom стартуют в феврале.

Источник: 1, 2