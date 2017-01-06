Asus Zenfone AR на CES 2017: Tango плюс Daydream

Компания Asus на CES 2017 похвасталась смартфоном Zenfone AR.
Это второй после Lenovo Phab 2 Pro смартфон с поддержкой Project Tango — системы дополненной реальности от Google. Устройство Asus более продвинутое — оно также поддерживает Daydream, VR-платформу, встроенную в Android Nougat. Таким образом, можно пользоваться дополненную реальность или же погружаться в дополненную. Впрочем, соединить эти две функции нельзя — приложения Daydream работают только в случае использования смартфона внутри VR-шлема Daydream, а приложения Tango — при активации соответствующего режима.
В плане начинки Asus Zenfone AR располагает:
- 5,7-дюймовым QHD AMOLED экраном, защищённым стеклом Gorilla Glass 4
- процессором Qualcomm Snapdragon 821
- 32/64/128/256 Гб встроенной памяти
- 4/8 Гб оперативной памяти. Последнее — впервые для смартфонов
- 23 Мп основной камерой с матрицей Sony IMX318, фазовым автофокусом, системами оптической и электронной стабилизации изображения и функцией записи 4K видео
- камерой для отслеживания движений и камерой «рыбий глаз» для замера глубины (обе предназначены для реализации технологии Tango)
- 8 Мп камерой для селфи
- сканером отпечатков пальцев (в кнопке «Домой»)
- двумя слотами для SIM-карт
- модулями: 4G с VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS, портом USB Type-C
- батареей на 3300 мАч
Операционная система — Android 7.0 Nougat с оболочкой Zen UI 3.0. Размеры смартфона составляют 158,7 x 77,7 x 9 мм, а масса — 170 грамиов.
Asus Zenfone AR появится в продаже во втором квартале этого года. Стоимость аппарата пока неназвана.