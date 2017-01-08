Экшн-камера Yi 4K+ на CES 2017: 60 кадров в секунду

На CES 2017 компания Yi Technology, выпускающая экшн-камеры для Xiaomi, анонсировала третью модель после Yi Action Camera и YI 4K Action Camera.

Название Yi 4K+ говорит само за себя. Как и предшественница, эта камера тоже поддерживает разрешение 4K, однако на этот раз снимать видео можно при 60 кадрах в секунду. Характеристика на данный момент уникальна и призвана дать китайской компании преимущество в дальнейшей конкуренции с GoPro.

Что касается начинки, то внутри экшн-камеры Yi 4K+ установлен 14-нм чипсет Ambarella H2 (4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц), который поддерживает максимальный битрейт в 120 Мб/с. Также она оснащена 12 Мп матрицей Sony IMX377, встроенной «3D» системой электронной стабилизации изображения, слотом для карт microSD объёмом до 128 Гб и разъёмом USB Type-C (USB 3.0). За съёмкой можно следить с помощью 2,19-дюймового экрана, а питание осуществляется от батареи на 1400 мАч.

Камера Yi 4K+ позволяет вести прямые трансляции, обеспечивает хорошую фильтрацию шумов при съёмке на улице, а также поддерживает виртуальную реальность.

Стоимость и дата выхода камеры Yi 4K+ пока не объявлены, однако её наверняка оценят дороже модели Yi 4K – например, в $300-350.

Источник: 1, 2