Facebook Messenger: групповые видеозвонки

Facebook Messenger не устаёт обновляться: приложение отныне позволяет совершать групповые видеозвонки.

В групповом видеочате могут находиться до 6 человек одновременно. При этом число желающих пообщаться с ними голосом или же просто послушать может достигать 50 человек. Если беседующих шестеро, на экране отображается только главный участник.

Групповые звонки – самая ожидаемая функция в Facebook Messenger. Она уже доступна для всех пользователей на сайте программы, а также в приложениях для Android и iOS. Согласно статистике Facebook, 245 миллионов человек совершают видеозвонки (один на один) каждый месяц, а с новым функционалом число пользователей видеочатов должно возрасти.

Чтобы начать групповой видеочат, необходимо загрузить свежую версию Facebook Messenger, затем зайти в существующий диалог группы и нажать на иконку «видео» в верхней правой части экрана. Каждый участник группы будет уведомлён о начале видеоконференции и сможет присоединиться к диалогу одним касанием. Кроме того, для видеозвонка можно выбрать лишь некоторых членов группы.

Источник