FLIR Duo — экшн-камеры с тепловизором на CES 2017

FLIR — компания, занимающаяся производством тепловизоров, анонсировала на CES 2017 первую в мире тепловизионную экшн-камеру. Новинка предназначена для использования в паре с дроном.

Устройство под названием FLIR Duo оснащено двумя камерами — тепловизионным датчиком с разрешением 160 x 120 и камерой, чувствительной к видимому свету с разрешением Full HD (1920 x 1080). Обе камеры могут работать одновременно и позволяют увидеть «картинку в картинке». Кроме того, можно накладывать изображения с обычной камеры на изображение с тепловизора и получать более понятные картинки по сравнению с набором красных и жёлтых пятен. Изображение с экшн-камеры FLIR Duo можно сохранять на внутреннюю память или выводить на внешнее устройство по HDMI.

Дополнительно представлена модель Duo R, которая, помимо функций камеры Duo, может осуществлять точные радиометрические измерения температуры.

Экшн-камеру FLIR Duo оценили в $1000, а FLIR Duo R — в $1300.

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