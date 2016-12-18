Gboard: умная клавиатура от Google

Прошло более полугода после релиза клавиатуры Gboard для iOS, и теперь Google решила осчастливить ею владельцев устройств на Android.

По большому счёту, Gboard – новое название Google Keyboard, которая, будучи ранее установленной на вашем гаджете, поменяет имя вместе с обновлением. Gboard многогранна: она поддерживает набор на нескольких языках одновременно, ввод текста скольжением и голосом, а также снабжена встроенным поисковиком эмодзи и GIF анимации. Поддерживается более 100 языков, и в скором времени к ним добавятся новые.

Кнопка «G» поможет быстро найти в Google информацию о близлежащих магазинах и ресторанах, а также видео, картинки, новости и многое другое. Всё это – прямо из клавиатуры, без необходимости закрывать приложение, в котором вы печатаете. а если нашлось что-то интересное – можно поделиться этим с собеседником в текущем диалоге.

В приложениях, поддерживающих ввод графики с клавиатуры, можно напрямую делиться GIF-ками. В настоящий момент таких программ не слишком много, однако их число увеличится в ближайшее время. Google уверяет: фирменные приложения Messenger, Allo и Hangouts в полной мере поддерживают эту функцию.

Gboard – клавиатура умная, она запоминает слова по мере того, как вы печатаете, так что нет необходимости пополнять персональный словарь вручную. Выученную лексику можно синхронизировать между устройствами, отметив нужный пункт в настройках.

Наконец, режим одной руки «приклеивает» клавиатуру к левому или правому краю экрана для удобства использования на крупных гаджетах. Ещё можно примерить одну из нескольких тем оформления и выбрать – отображать границы клавиш или нет.

Gboard уже доступна в магазине Google Play.

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