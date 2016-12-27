Gionee M2017: автономность и дизайн

Компания Gionee представила смартфон M2017, который ранее засветился в бенчмарках и TENAA. Одной из главных особенностей аппарата стала автономность.

Она обеспечивается двумя батареями на 3500 мАч, которые в сумме дают 7000 мАч. Прочие характеристики Gionee M2017 включают:

5,7-дюймовый QHD экран

процессор Qualcomm Snapdragon 653

6 Гб оперативной памяти

128/256 Гб встроенной памяти. Слота для microSD здесь нет, как и 3,5 мм разъёма для наушников

двойную основную камеру (12 Мп + 13 Мп)

8 Мп камеру для селфи

сканер отпечатков пальцев в кнопке «Домой»

Размеры смартфона, имеющего не вполне стандартный по сегодняшним меркам дизайн, составляют 155,2 x 77,6 x 10,78 мм, а весит он 238 граммов. Работает Gionee M2017 под управлением Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой Amigo 3.5.

Стоимость новинки весьма высока и составляет $1010 за базовую версию. Топовый вариант имеет отделку задней панели, выполненную из кожи аллигатора. Продукт, созданный при участии итальянских мастеров, оценили в $2446.

Источник