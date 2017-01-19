Google Maps: парковка без проблем

Google Maps может подсказать, как лучше добраться до работы или же посоветовать, когда лучше сходить в ресторан. Отныне сервис будет помогать и с парковкой.

Так, если вы проложите какой-либо маршрут, рядом с ориентировочным временем прибытия появится голубой значок с буквой «P», оценивающий ситуацию с парковкой как «Простую» или «Среднюю». Если же возможность парковки классифицирована как «Ограниченная», значок будет красным.

Во время движения Google Maps предоставит расширенную информацию, а также актуальные сведения относительно парковки.

Навигационный сервис Waze, который также принадлежит Google, представил подобную функцию несколько месяцев назад – неудивительно, что компания решила также обновить основное приложение.

Как сообщают первые пользователи, в настоящий момент функция оценки возможногсти парковки пока распространяется на торговые центры, аэропорты и некоторые другие общественные места в городах США.

Обновление в настоящий момент доступно в версии Google Maps 9.44.0 beta.

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