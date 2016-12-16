Honor Magic: волшебство от Huawei

Компания Huawei анонсировала умный концепт-фон под названием Honor Magic.

Как и полагается подобному устройству, дизайн и начинка у него нестандартные. Так, углы девайса скруглены, а сам он гладкий, как галька. Обтекаемый корпус смартфона имеет размеры 146,1 x 69,9 x 7,8 мм при массе 145 граммов. Доступные цвета – чёрный (Golden Black) и белый (Porcelain White).

Характеристики Honor Magic тоже не отстают, хотя здесь есть свои особенности.

На борту:

5,09-дюймовый AMOLED QHD экран (577 ppi), прикрытый изогнутым стеклом

восьмиядерный процессор Kirin 950, который, к сожалению, не позволяет записывать 4K видео из-за слабого графического ускорителя

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти

двойная основная камера: модули по 12 Мп (монохром + цветной, размер пикселя – 1,4 мкм), объектив с диафрагмой f/2.2, двухцветная вспышка

8 Мп камера для селфи (апертура f/2.0)

сканер отпечатков пальцев. встроенный в многофункциональную кнопку «Домой»

один слот на две SIM-карты (располагаются друг над другом)

модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS

батарея ёмкостью 2900 мАч, изготовленная с использованием графена + быстрая зарядка Huawei Magic Power (90% за полчаса, 70% за 20 минут и 40% за 10 минут, при этом смартфон не греется)

Операционная система – Android 6.0 со специальной оболочкой Honor Magic Live OS. Частью волшебства является цифровой ассистент DeepThink, который работает в паре с функцией FaceCode. Последняя использует инфракрасную камеру для распознавания глаз пользователей, поэтому приходящие на смартфон уведомления может просматривать только владелец смартфона или те, кому он доверяет. Кроме того, функция WiseScreen Sensor Magic распознаёт руки и глаза пользователя и активирует смартфон, когда тот берёт его. Когда смартфон откладывают или опускают в карман, экран выключается. Если вы за рулём или в кино, Honor Magic автоматически перейдёт в соответствующий режим, сведя уведомления к минимуму. В свою очередь, в темноте смартфон предложит использовать фонарик.

Стоимость Honor Magic достаточно высока и примерно равна $530. Предзаказ в Китае уже открыт, а поставки начнутся 25 декабря.

Источник: 1, 2