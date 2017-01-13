HTC U Play: цвет, звук и умный ассистент

Помимо флагмана U Ultra компания HTC показала более доступный смартфон – U Play.

Данный аппарат ожидаемо меньше размером, а его симметричный корпус выполнен из стекла и алюминия таким образом, чтобы добиться впечатляющего эффекта переливающихся оттенков.

В плане начинки HTC U Play располагает:

5,2-дюймовым Full HD экраном

восьмиядерным процессором MediaTek Helio P10

3/4 Гб оперативной памяти

32/64 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD

двумя 16 Мп камерами (размер пикселя – 1 мкм, объектив с апертурой f/2.0). При этом основная камера оснащена системой оптической стабилизации изображения

сканером отпечатков пальцев

батареей ёмкостью 2500 мАч

Работает смартфон под управлением ОС Android Marshmallow 6.0, тогда как старший U Ultra может похвастаться Android 7.0 Nougat из коробки. Размеры гаджета составляют 146 x 72,9 x 8 мм при массе 145 граммов.

HTC U Play тоже имеет разъём USB Type-C и поддерживает технологию Usonic, которая предусматривает наличие в наушниках встроенных микрофонов. Они улавливают звуковые импульсы, а музыка подстраивается под уникальное строение ушей пользователя.

Виртуальный ассистент Sense Companion изучит ваши привычки и подскажет, как комфортно добраться куда-либо, посоветует одеться потеплее и поможет с выбором ресторана, а также оптимизирует работу батареи смартфона, учитывая индивидуальный стиль использования.

В продажу HTC U Play поступит в марте по цене $440.

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