HTC U Ultra: фаблет в сапфировом стекле

На мероприятии под девизом For U компания HTC представила свежий флагман – U Ultra.

В HTC U Ultra реализовано то, что в своё время не смогла сделать Apple для своих iPhone – смартфон покрыт сапфировым стеклом. Впрочем, есть здесь один нюанс: такой дизайн достанется лишь эксклюзивной модели, которая выйдет позже в этом году. Если рассмотреть вопрос подробнее, то всё ещё причудливее. Корпус здесь полностью симметричный цельнометаллический, а снаружи он закрыт стеклом.

Начинка же напоминает LG V20 Она здесь следующая:

5,7-дюймовый QHD экран с дополнительным дисплеем сверху, где в данном случае отображаются уведомления от ассистента Sense Companion

процессор Qualcomm Snapdragon 821

4 Гб оперативной памяти

64/128 Гб встроенной памяти + слот для microSD

12 Мп ультрапиксельная камера (размер пикселя – 1,55 мкм). Она оснащена объективом с диафрагмой f/1.8, защищённым сапфировым стеклом (во всех версиях), а также системой оптической стабилизации изображения. Автофокус здесь фазовый

16 Мп камера для селфи, которая, помимо прочего, может выдавать 4 Мп изображения – для поклонников всё тех же ультрапикселей

разъём USB Type-C – предназначен также для наушников, так как мини-джек отсутствует

батарея на 3000 мАч – маловато для почти 6-дюймового дисплея

HTC U Ultra совместим со специальными наушниками, которые подстраивают звучание музыки в соответствии с индивидуальным строением ушей пользователя (технология USonic).

Флагман идёт «в комплекте» с виртуальным ассистентом Sense Companion, который помогает разблокировать смартфон голосом, благодаря четырём всегда активным микрофонам. Кроме того, виртуальный помощник управляет расходом батареи, исходя из ежедневных алгоритмов пользования смартфоном, а также даёт подсказки в соответствии с планами хозяина.

Продажи HTC U Ultra стартуют в первом квартале этого года. Стоимость в США составляет $749, а к первым владельцам флагман доберётся к середине марта.

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