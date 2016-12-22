HTC X10: анонс в январе 2017-го

В 2017 году мы ждём появления не только флагмана HTC 11, но и модели попроще – HTC X10. Слухи раскрыли некоторые подробности о смартфоне.

Так, преемник HTC One X9 (на фото) будет оснащён 5,5-дюймовым Full HD экраном и процессором MediaTek Helio P10. Объём оперативной памяти аппарата составит 3 Гб, а разрешение основной камеры – 13 Мп. Известная на данный момент начинка почти совпадает с предыдущей моделью, за исключением чипсета – в этом плане новинка не сильнее, а даже слабее. Впрочем, цена будет соответствовать.

Ориентировочная стоимость HTC X10 составит порядка $288, а его анонс состоится в следующем месяце. Любопытно, что тайваньская компания наметила на 12 января некий анонс под девизом «For U». Вполне вероятно, что на этом мероприятии уделят внимание HTC X10, а возможно, оно будет посвящено каким-либо другим продуктам.

Источник: 1, 2