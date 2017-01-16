Huawei P8 Lite (2017): обновлённая версия на Kirin 655

Huawei сделала странный ход: компания представила обновлённую версию смартфона P8 Lite, анонсированного два года назад. Как бы то ни было, аппарат превосходит по начинке не только предшественника, но и Huawei P9 Lite.

Так, Huawei P8 Lite (2017) оснащён:

5,2-дюймовым IPS Full HD экраном

восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 655 с графикой Mali-T830MP2

3 Гб оперативной памяти

16 Гб расширяемой встроенной памяти

12 Мп основной камерой (объектив с апертурой f/2.0)

8 Мп камерой для селфи

модулями: Wi-Fi 802.11 b/g/n. Bluetooth 4.1, NFC

несъёмной батареей на 3000 мАч, как у смартфона P9 Lite

На Huawei P8 Lite (2017) предустановлена ОС Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Emotion UI 5.0.

Примечательно, что дизайн смартфона? заключённого в обтекаемый гладкий корпус, отличается от моделей серии P8 и P9. Он, скорее, напоминает некоторые из свежих моделей Honor – например, Honor 8.

В Европе Huawei P8 Lite (2017) появится в конце января и будет стоить €239. В Латинскую Америку аппарат может попасть под названием Huawei P9 Lite. Кроме того, в этом году также ожидается выход Huawei P10 Lite. Главное – не запутаться в названиях.

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