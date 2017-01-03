Lenovo: планшет-гибрид Miix 720 на CES 2017

На CES 2017 в Лас-Вегасе Lenovo показала новое устройство «два в одном» из линейки Miix.

Гибридный планшет Lenovo Miix 720 стал преемником модели Miix 700, выпущенной в 2015 году. Кроме того, новинка позиционируется в качестве конкурента Microsoft Surface. Корпус Miix 720 толщиной выполнен из металла. Толщина планшета составляет 8,9 мм, а масса — около 780 граммов. Устройство оснащено подставкой, которая крепится к задней панели с помощью фирменных шарнирных соединений а-ля металлический браслет для часов.

Lenovo Miix 720, работающий под управлением Windows 10, получил достаточно яркий (400 нит) 12-дюймовый экран с QHD разрешением (2880×1920), защищённый стеклом Gorilla Glass.

Топовая версия планшета оснащена:

процессором Intel Core i7 седьмого поколения со встроенной графикой Intel HD Graphics 620

16 Гб оперативной памяти (DDR4)

SSD-накопителем ((интерфейс PCIe) на 1 Тб

модулями: Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1

разъёмом USB Type-C, портами USB 3.0 и USB 2.0, а также слотом для microSD и 3,5 разъёмом для наушников

стереодинамиками Dolby

5 Мп основной камерой с автофокусом

фронтальной камерой на 1 Мп с функцией Windows Hello

батареей на 41 Втч (рассчитана на 8 часов работы)

В комплекте с планшетом идёт клавиатура с подсветкой и стилус Active Pen 2, что даёт ему преимущество перед Microsoft Surface.

Продажи Lenovo Miix 720 стартуют в апреле, а цены начинаются от $1000. Устройство будет представлено в двух цветах — золотистом и тёмно-сером. Стилус Active Pen 2 пбудет также продаваться самостоятельно — его можно будет приобрести уже в следующем месяце за $60.

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