Lenovo: удобный VR-шлем на CES 2017

Помимо планшета-гибрида в преддверии CES 2017 Lenovo похвасталась своей разработкой в области виртуальной реальности — доступным и удобным VR-шлемом.

Финальная версия будет лёгкой, а её масса сотавит всего 350 граммов. Для сравнения: Oculus Rift тяжелее на 100 граммов, а HTC Vive весит уже 550 граммов, причём вся эта масса при использовании оказывается «на носу». В случае со шлемом от Lenovo поодход иной — для большего комфорта основная нагрузка приходится на лоб.

VR-шлем Lenovo оснащён двумя OLED экранами с разрешением 1440 x 1440 пикселей. Планку с ними можно откидывать, что очень удобно, если нужно ненадолго отвлечься от игры.

Круглая ручка настройки, в свою очередь, поможет быстро отрегулировать посадку шлема — это гораздо удобнее, чем дёргать за ремешки.

В передней части расположены две камеры. Они помогают обеспечить опыт виртуальной реальности в помещении без необходимости установки дополнительных маяков отслеживания, как у HTC Vive.

Девайс совместим с компьютерами на Windows и, как уверяют в компании, будет стоить менее $400.

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