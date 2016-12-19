LG G Pad III 10.1: две камеры, подставка и версия со стилусом

Компания LG показала старшего брата планшета LG G Pad III 8.0. LG G Pad III 10.1 FHD LTE отличается габаритами, улучшенной начинкой и не только.

Гаджет получил:

10,1-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200

восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц

2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти

основную и фронтальную камеры по 5 Мп

батарею на 6000 мАч

Планшет поддерживает сети LTE и работает под управлением Android 6.0.1 Marshmallow. размеры LG G Pad III 10.1 составляют 256,2 x 167,9 x 6,7-7.9 мм, а весит он 510 граммов.

Устройство оснащено встроенной подставкой с регулировкой угла наклона до 70 градусов, а интерфейс Time Square позволяет использовать планшет в качестве настольных часов, календаря или цифровой рамки.

LG G Pad III 10.1 оценили примерно в $360 и пока он доступен только в Южной Корее. В начале следующего года компания планирует выпустить версию данного планшета в комплекте со стилусом.

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