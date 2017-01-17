LG и Google: анонс часов Watch Sport и Watch Style 9 февраля

Google представит флагманские умные часы на Android Wear в феврале. Подробности о носимых гаджетах раскрыл известный типстер Эван Бласс (EvLeaks).

Как и ожидалось ранее, часы (на фото) не будут являться частью линейки Pixel. Более того, логотип Google им, похоже, тоже не достанется. Производителем обеих моделей часов выступит LG, чьё название и будет красоваться на корпусе. Речь идёт о девайсах Watch Sport и Watch Style.

Более продвинутые LG Watch Sport получат 1,38-дюймовый круглый P-OLED экран с разрешением 400 x 400 пикселей, 768 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти, а также сенсор пульса и модули Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, GPS и NFC – последний позволит соверщать платежи через систему Android Pay. Питание будет осуществляться от батареи ёмкостью 430 мАч. Корпус LG Watch Sport толщиной 14,2 мм будет защищён от влаги и пыли по стандарту IP68. Цвета – титан и тёмно синий.

Компактная модель LG Watch Style будет в большей степени элементом стиля. Цветов корпуса, защищённого по стандарту IP67, здесь больше – это титан, серебристый и розовое золото. Ремешки можно будет менять. Эти часы также не смогут похвастаться наличием 3G, 4G, GPS, NFC и сенсора пульса.

В плане начинки им достанется 1,2-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением 360 x 360 пикселей, 512 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти, а также батарея на 240 мАч. Корпус, по сравнению с Watch Sport, будет тоньше (10,8 мм).

Оба гаджета на Android Wear 2.0 будут поддерживать рукописный ввод, а справиться с различными задачами поможет Google Assistant.

Анонс обеих новинок ожидается 9 февраля, наряду с выходом Android Wear 2.0. На следующий день они поступят в продажу в США, а в течение февраля-марта появятся в других странах.

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