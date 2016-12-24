LG: новинки K-серии и Stylus 3

Компания LG анонсировала обновлённую K-серию бюджетных смартфонов, а также модель Stylus 3.

Смартфон LG K10 (2017) оснащён 5.3-дюймовым HD экраном, процессором Mediatek MT6750, 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, а также сканером отпечатков пальцев. За снимки отвечают 13 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры. Питание осуществляется от батареи ёмкостью 2800 мАч. Размеры аппарата составляют 148,7 x 75,3 x 7,9 мм при массе 142 грамма.

LG K8 (2017) получил 5-дюймовый HD экран, процессор Qualcomm Snapdragon 425? 1?5 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Фоточасть та же – 13 Мп основная и 5 Мп селфи-камера. Батарея тут, впрочем послабее – на 2500 мАч, сканер отпечатков отсутствует. Габариты составляют 144,8 x 72,1 x 8,09 мм при той же массе, что у LG K10.

Операционная система обоих смартфонов – Android 7.0 Nougat.

Наконец, младшие модели – K4 (2017) and K3 (2017) – располагают экранами с FWVGA разрешением и диагональю 5 и 4,5 дюймов соответственно, процессором Qualcomm Snapdragon 210, 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Фоточасть представлена дуэтами 5Мп/5Мп и 5Мп/2Мп, а за питание отвечают аккумуляторы на 2500 и 2100 мАч. Операционная система – Android 6.0.1 Marshmallow.

Особняком в этой группе стоит модель Stylus 3, оснащённая 5,7-дюймовым HD экраном, процессором Mediatek MT6750, 3 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Снимки можно делать с помощью 13 Мп основной камеры и 8 Мп камеры для селфи. Работает LG Stylus 3 под управлением Android 7.0 Nougat, а ёмкость батареи составляет 3200 мАч. За безопасность отвечает сканер отпечатков пальцев. В комплекте с устройством идёт стилус.

Все новинки также покажут на выставке CES 2017.

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