Liveman C1: 4K экшн-камера от LeEco

LeEco выходит на рынок экшн-камер: компания представила устройство под названием Liveman C1. Оно должно стать конкурентом для свежеанонсированной Yi 4K+ и камер Go Pro.

Что ж, новинка всё же слабее Yi 4K+. Liveman C1 пишет 4K видео при 30 кадрах в секунду и может потягаться с камерой Yi 4K, но не с Yi 4K+, снимающей при 60 кадрах в секунду.

Экшн-камера Liveman C1 оснащена 16 Мп матрицей, объективом с углом обзора 140 градусов, а также гироскопом – для автоматического старта записи при начале движения. Видоискателем служит 1,8-дюймовый сенсорный экран, а за питание отвечает батарея на 1050 мАч. Кроме того камера имеет встроенный Wi-Fi модуль, порт micro HDMI и слот для карт microSD.

Комплект поставки будет состоять из непосредственно камеры, аквабокса, который позволяет снимать на глубине до 40 метров, набора креплений, а также USB кабеля.

Камера Liveman C1 поступит в продажу 28 января, а её стоимость пока не объявлена.

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