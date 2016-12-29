Meizu Legent: внешность и начинка концепт-фона

В сети засветился новый смартфон от Meizu под названием Legent.

Эскизы топового аппарата вместе с его основными характеристиками опубликованы в китайской сети Weibo. Своей безрамочностью гаджет напоминает представленный в октябре концепт-фон Xiaomi Mi Mix, однако, конечно же, от него отличается.

Судя по изображениям, Meizu Legent будет оснащён физической кнопкой «Домой», наверняка совмещённой со сканером отпечатков пальцев. Но больше всего в глаза бросается поворотная камера устройства.

Что же до предполагаемой начинки Meizu Legent, то она включает 5,7-дюймовый изогнутый QHD экран, процессор Samsung Exynos 8893, 6 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти. Модуль камеры здесь, понятное дело, один — его разрешение составит 16 Мп. Питание будет осуществляться от батареи на 3400 мАч. В качестве операционной системы выступит Flyme 6 на основе Android 7.0 Nougat.

О времени анонса и выпуска Meizu Legent пока ничего не известно.

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