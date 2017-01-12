Moto G5 Plus: мы думали, что это Moto X (2017)

В прошлом месяце в сети появилась информация о смартфоне Moto X (2017). Позднее предполагалось, что аппарат получит название Moto C, теперь же выясняется, что это будущий Moto G5 Plus.

Прототип преемника прошлогоднего Moto G4 Plus, имеющий номер модели XT1685, выставлен на продажу в Румынии. Объявление сопровождается «живыми» фотографиями, характеристиками, а также информацией о дате выхода смартфона.

Что касается начинки, то Moto G5 Plus предположительно достанутся 5,5-дюймовый Full HD экран, процессор Qualcomm snapdragon 625, 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп основная камера и 5 Мп камера для селфи, а также батарея на 3080 мАч. На смартфоне будет предустановлена ОС Android 7.0 Nougat, а безопасность возложена на сканер отпечатков пальцев, расположенный на передней панели.

Ожидается, что Moto G5 Plus появится в марте, а значит, может быть представлен на MWC 2017 в конце февраля.

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