Nokia 6: первый смартфон-возвращенец под легендарным брендом

В декабре Nokia вернулась на телефонный рынок с парой кнопочных моделей. Видимо, это была тренировка перед стартом: сейчас компания HMD Global показала первый после долгого перерыва смартфон под легендарным брендом.

Гаджет получил незамысловатое название Nokia 6 и работает под управлением Android 7.0 Nougat. Он относится к среднему классу и предназначен для китайского рынка, однако позднее доберётся и до других стран. Аппарат имеет свои особенности, позволяющие выделить его среди собратьев. Он получил цельнометаллический корпус из анодированного алюминия 6000 серии и выглядит дороже своего ценника.

Начинка тоже неоднозначна и включает:

5,5-дюймовый IPS Full HD экран, защищённый 2.5D стеклом Gorilla Glass 3

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частото 1,4 ГГц и графикой Adreno 505

4 Гб оперативной памяти

64 Гб встроенной памяти

основную 16 Мп камеру с фазовым автофокусом, двойной вспышкой и объективом с диафрагмой f/2.0

8 Мп камеру для селфи, оснащённую широкоугольным (угол обзора 84 градуса) объективом

сканер отпечатков пальцев (в кнопке «Домой»)

стереодинамики + технология Dolby Atmos

два слота для SIM-карт

батарею на 3000 мАч

Размеры Nokia 6 составляют 154 x 75,8 x 8,4 мм при массе 169 граммов. В продаже смартфон появится в начале этого года по цене $245.

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