Nokia 8: две версии на фото и видео

Недавно компания HMD Global анонсировала новый смартфон под брендом Nokia, а на MWC 2017 мы увидим ряд других моделей. Одна из них засветилась на стенде Qualcomm в рамках выставки CES 2017.

Несмотря на запрет съёмки, кто-то всё же смог запечатлеть аппарат на видео. Сообщается, что смартфон с предположительным названием Nokia 8 выйдет в двух версиях. Первая получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 Гб оперативной памяти, 24 Мп основную камеру с системами электронной и оптической стабилизации изображения, а также 12 Мп камеру для селфи, стереодинамики на передней панели и сканер отпечатков пальцев. Объём встроенной памяти составит 64 или 128 Гб с возможностью расширения картами microSD.

Упрощённой версии достанется процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 Гб оперативной памяти, а также более скромная фоточасть, хотя камера для селфи может сохранить разрешение 12 Мп. Обе версии стали героями вышеупомянутых роликов. в одном из которых сравнивается работа камер.

По примеру предыдущих смартфонов Nokia для камер новинок, возможно, будет использоваться оптика Carl Zeiss. Кроме того, прототипы, похоже, оснащены сенсором пульса.

Физических кнопок управления на передней панели нет, а корпус, судя по всему, выполнен из металла, как и у Nokia 6. Также ожидается, что оба варианта получат 5,7-дюймовые Super AMOLED экраны с QHD разрешением.

Источник: 1, 2