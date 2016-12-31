PJ9 Levitating Portable Speaker: левитация и звук

Помимо двух Bluetooth гарнитур компания LG анонсировала необычную акустическую систему под названием PJ9 Levitating Portable Speaker.

Как подсказывает название, динамик парит в воздухе, что достигается за счёт того, что акустическая система состоит из двух частей: беспроводного переносного динамика и так называемой левитационной станции. Благодаря электромагнитам динамик левитирует над станцией. Он оснащён всенаправленным драйвером, а в основание левитационной станции встроен сабвуфер с двойными пассивными излучателями.

Акустическую систему PJ9 можно подключать по Bluetooth к двум устройствам одновременно. Динамик и базовую станцию можно использовать как вместе, так и по отдельности.

Динамик защищён от внешних воздействий по стандарту IPX7, а его батарея рассчитана на 10 часов работы. Для подзарядки используется базовая станция. Если динамик используется со станцией, при необходимости он опустится на неё и зарядка начнётся автоматически. Паузы в воспроизведении музыки в этом случае не возникнет. По окончании зарядки динамик снова воспарит над станцией.

Информацию о стоимости и дате старта продаж акустической системы PJ9 Levitating Portable Speaker компания LG раскроет на выставке CES 2017.

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