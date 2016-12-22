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Prisma: геолента фотографий и «не только квадрат»

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Prisma – приложение, которое работает на основе искусственного интеллекта и использует нейросети для превращения обычных смартфонных фото в этакие произведения искусства. Не так давно оно было весьма популярным, но сейчас страсти поулеглись. Как бы то ни было, программа не только по-прежнему живёт, но и становится лучше.

Почувствовать себя художником стало проще. Prisma больше не будет принудительно вписывать ваш шедевр в квадрат: отныне можно выбрать любое понравившееся соотношение сторон. Более того, разрешение конечных изображений увеличилось вдвое.

Но и это ещё не всё: внутри приложения появилась лента фотографий, основанная на геолокации. Последнее означает, что если вы отправите туда свои творения, их увидят только пользователи Prisma, находящиеся неподалёку. Тем не менее, популярность можно заработать: чем больше лайков получит фото, тем шире будет география его зрителей. При этом более широкий охват распространится и на следующий пост. Будет ли подобная функция востребованной – покажет время.

Стоит отметить, что в приложении для Android фотографии пока остаются квадратными, тогда как на iOS уже можно использовать другие форматы. Будем надеяться, что соответствующее обновление Prisma для «зелёного робота» не за горами.

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