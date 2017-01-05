Qualcomm на CES 2017: умные очки на Snapdragon 835

Компания Qualcomm вместе с Osterhout Design Group разработала умные очки, которые представила на CES 2017.

Модели R-8 и R-9 предлагают опыт, сравнимый со шлемами HTC Vive и PS VR, однако работают без проводов и построены на процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Кроме того, как и Microsoft HoloLens, данные очки используются для создания дополненной реальности.

Очки R-8 имеют 40-градусное поле обзора и HD разрешение и ориентированы на рядового пользователя. В свою очередь, модель R-9 с 50-градусным полем зрения и разрешением Full HD, отслеживающая движения путём продвинутой визуальной инертной одометрии и совместимая с Project Horizon предназначена для серьёзных разработчиков.

Продажи очков R-9 для специализированных компаний начнутся во втором квартале этого года по цене $1799. Потребительский вариант R-8 появится позже, во второй половине года, а их стоимость составит $1000.

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