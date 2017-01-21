Рендеры Samsung Galaxy S8 Plus: двойная камера и кнопка для Bixby?

Не так давно на различных рендерах засветился смартфон Samsung Galaxy S8. В то же время попавшее в сеть изображение Galaxy S8 Plus не давало возможности разглядеть его со всех сторон. А ведь, согласно слухам, именно старшей модели достанется двойная основная камера.

Так ли это? Ответ на этот вопрос в той или иной степени дают 3D рендеры чехла для Samsung Galaxy S8 Plus, опубликованные на сайте британского магазина Mobilefun. Так, отверстие для камеры здесь вытянутое, что может намекать на двойной модуль.

На правой грани, судя по всему, расположена кнопка питания, а на левой – качель регулировки громкости и ещё одна кнопка – возможно, она предназначена для запуска виртуального ассистента Bixby, который дебютирует вместе с новыми флагманами.

Внизу находятся вырезы для разъёма USB Type-C, который также приписывают дуэту Galaxy S8, а также 3,5 мм разъём для наушников. А вот стереодинамики, которые может получить стандартный Galaxy S8, здесь отсутствуют.

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