Samsung Galaxy C7 Pro: Always On и Samsung Pay на борту

В сети, то тут, то там, ходили слухи о новых смартфонах Samsung из линейки Galaxy C. Что ж, один из них – Galaxy C7 Pro – официально представлен на сайте корейской компании.

Судя по начинке, это фаблет среднего класса с элементами флагмана.

Внутри:

5,7-дюймовый Super AMOLED Full HD экран с функцией Always On, дебютировавшей в этом году вместе с флагманами Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge

процессор Qualcomm Snapdragon 626 (8 ядер Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц, графика Adreno 506)

4 Гб оперативной памяти

32/64 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD/нано SIM-карты

основная и фронтальная камеры по 16 Мп со светосильными объективами (апертура f/1.9). Максимальное разрешение видео – Full HD при 30 кадрах в секунду

модули: LTE с VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, разъём USB Type-C (USB 2.0)

сканер отпечатков пальцев (в кнопке «Домой»)

несъёмная батарея ёмкостью 3300 мАч

Samsung Galaxy C7 Pro работает под управлением ОС Android 6.0.1 Marshmallow, а также поддерживает платёжный сервис Samsung Pay.

Размеры фаблета составляют 156,5 x 77,2 x 7 мм, а масса – 172 грамма. Цвета – золотистый, тёмно-синий и розовое золото. Предзаказ в Китае уже открыт, стоимость Samsung Galaxy C7 Pro ориентировочно составляет $405.

Источник: 1, 2