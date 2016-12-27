Samsung Galaxy S8 Plus: 6-дюймовая версия флагмана в разработке?

Согласно слухам, Samsung покажет в следующем году не одну, а две версии флагмана Galaxy S8.

Стандартный вариант под названием Galaxy S8 получит экран с диагональю около 5 дюймов, как предшественник — Galaxy S7. Увеличенная же версия — Galaxy S8 Plus — будет самой крупной из когда-либо существовавших топовых смартфонов корейской компании. Гаджету достанется 6-дюймовый AMOLED экран.

Ранее предполагалось, что обе версии оснастят изогнутыми экранами, и новые слухи — не исключение. При этом габариты Galaxy S8 Plus будут максимально приближены Galaxy Note 7. Это станет возможным за счёт более тонких рамок экрана, так что последний будет занимать практически всю поверхность передней панели фаблета. Стилус в комплект к Galaxy S8 Plus, однако, не обещается, хотя Samsung рассматривала подобный вариант. Видимо, компания решила не создавать конкурента серии Note.

Анонс флагманов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus предположительно состоится на отдельном мероприятии в Нью-Йорке, которое намечено на апрель 2017 года. Оба гаджета будут работать в паре с фирменным виртуальным ассистентом, а их стоимость вырастет на 15-20% по сравнению с предшественниками. Кроме того, Galaxy S8 может получить 8 Гб оперативной памяти и встроенную память стандарта UFS 2.1.

Источник: 1, 2