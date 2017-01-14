Samsung Galaxy S8: внешность на рендерах

В сеть попали 3D рендеры Samsung Galaxy S8. Некий производитель чехлов для смартфонов анонимно опубликовал несколько изображений, позволяющих составить представление о внешности будущего флагмана.

Три рендера основаны на имеющихся в распоряжении производителя схемах. На картинках видно, что Samsung решила отдать предпочтение двоякоизогнутому экрану. Физическая кнопка «Домой» стала виртуальной, а сканер отпечатков пальцев располагается под стеклом.

Интересно, что решётки динамика находятся как на верхней, так и на нижней грани. Ранее уже предполагалось, что Samsung Galaxy S8 получит стереодинамики – возможно, от Harman Kardon. Мини-джек, вопреки слухам, на месте. Разъём питания похож на microUSB, однако корейская компания уже начала переход на USB Type-C и вряд ли откажется от него в случае с новым флагманом.

Камера, тем не менее, одиночная. Впрочем, двойную приписывают Galaxy S8 Plus.

На сайте британского магазина MobileFun также появились изображения флагмана Galaxy S8 – на этот раз в чехлах от Olixar. Какие рендеры правдоподобнее? На данный момент однозначного ответа нет.

Выход Samsung Galaxy S8 предположительно намечен на 18 апреля этого года.

Источник: 1, 2