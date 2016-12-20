Samsung Notebook 9: новые представители тонкой линейки

Лэптопы из серии Notebook 9 от Samsung славятся элегантным дизайном и портативностью. Две новинки с 15-дюймовым и 13,3-дюймовым экранами продолжают эти традиции и предлагают даже больше.

Оба ноутбука под управлением Windows 10 имеют привлекательный тонкий дизайн с очень узкими рамками дисплея. В Samsung отмечают, что технология микроэлектродугового оксидирования обеспечивает прочность конструкции, а потому устройства отличаются термостойкостью и не боятся ударов. Размеры 15-дюймового Samsung Notebook 9 составляют 347,9 x 229,4 x 14,9 мм, а 13,3-дюймового – 309,4 x 208 x 13,9 мм. Масса младшей модели составляет всего 817 граммов, а у старшей она побольше – 984 грамма.

Разрешение экрана в обоих случаях Full HD с 95-процентным охватом диапазона цветов sRGB, 178-градусными углами обзора и специальным режимом повышения яркости для солнечной погоды (до 500 нит).

В качестве процессора заявлены модели вплоть до Intel Core i7 седьмого поколения, а за питание отвечает батарея на 30 Втч. Последняя рассчитана на 7 часов работы, а для зарядки понадобится всего 80 минут.

Обе модели Notebook 9 представлены в версиях с 8 и 16 Гб оперативной памяти (DDR4), в зависимости от процессора. Что касается внутренней памяти, то внутри 13,3-дюймового ноутбука установлен SATA 3 SSD на 256 Гб, а 15-дюймовый вариант может похвастаться более быстрым накопителем (интерфейс PCIe, протокол NVMe) того же объёма.

Среди прочих плюшек – двухдиапазонный Wi-Fi ac, Bluetooth 4.1, два 1,5 Вт динамика, сканер отпечатков пальцев, а также богатый набор портов входа-выхода, включающий USB Type-C, полноразмерный HDMI и читалку для карт.

Дата старта продаж ноутбучных новинок и их стоимость пока не называются.

Источник: 1, 2