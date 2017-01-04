Samsung: три смартфона Galaxy A (2017)

Samsung собиралась показать новые смартфоны из серии Galaxy A только 5 января, однако информация о них уже появилась на официальном пресс-сайте компании.

Все трое заключены в тонкий металлический корпус, защищены от воды и пыли по стандарту IP68, а также оснащены сканерами отпечатков пальцев, встроенными в кнопку «Домой» и портами USB Type-C. В качестве операционной системы выступает Android 6.0.1 Marshmallow. Кроме того, поддерживаются Samsung Pay и сети LTE.

Samsung Galaxy A7 (2017)

Самый старший аппарат в линейке получил:

5,7-дюймовый FullHD Super AMOLED экран

восьмиядерный процессор Exynos 7880 (8 ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,9 ГГц)

3 Гб оперативной и 32 Гб расширяемой встроенной памяти

16 Мп основную камеру и 16 Мп камеру для селфи — обе со светосильными объективами (апертура f/1.9)

батарею 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки

Смартфон представлен в чёрном, голубом, розовом и золотистом цветах.

Samsung Galaxy A5 (2017)

Средняя модель располагает Super AMOLED дисплеем с диагональю 5,2 дюйма и Full HD разрешением. Также на борту значатся: тот же процессор Exynos, что у Galaxy A7, 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, слот для microSD. За снимки также отвечают две 16 Мп камеры, но объективы здесь уже темнее. Батарея тоже менее ёмкая — 3000 мАч, но быстрая зарядка по-прежнему доступна. Цвета те же, что у старшей модели.

Samsung Galaxy A3 (2017)

Младшенькому достались: 4,7-дюймовый Super AMOLED экран с HD разрешением, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Разрешение камер снизилось до 13 Мп и 8 Мп соответственно, однако апертура уже f/1.9, подобно камерам Galaxy A7. Питание осуществляется от батареи на 2350 мАч, быстрая зарядка при этом не поддерживается.

В первую очередь смартфоны Galaxy A (2017) появятся в России: продажи стартуют в январе. Ориентировочная стоимость новинок составляет 33 000, 28 000 и 23 000 рублей соответственно.

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