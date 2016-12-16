Twitter: прямой эфир из приложения

Прямые трансляции уже доступны в Facebook, недавно появились в Instagram, а теперь добрались до Twitter.

«Живые» эфиры можно вести прямо из приложения Twitter для Android или iOS. Просто откройте приложение, нажмите кнопку «Написать» (Compose), а затем «Трансляция» (Live). Далее откроется подготовительное окно, которое поможет скомпоновать кадр. После этого нажмите «Начать трансляцию» (Go Live) и трансляция для ваших подписчиков в Twitter начнётся. Если вы зритель, то во время просмотра таких видео можно их комментировать, а также выражать автору своё одобрение двойным тапом по экрану.

Трансляции появятся в Twitter для iOS и Android в ближайшие дни. В компании отмечают, что функция прямых эфиров разработана на основе Periscope, которым владеет всё тот же Twitter. Что ж, из-за обновления сервиса микроблогов отдельное приложение для «живых» видео может стать бесполезным.

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