Xiaomi Mi Notebook Air: теперь с 4G

Xiaomi решила обновить ультрабуки Mi Notebook Air, представленные летом. Для этой цели китайская компания объединилась с местным оператором China Mobile. Новинки тоже заключены в металлический корпус и оснащены Full HD экраном, но уже поддерживают сети 4G.

Младшая модель получила:

5-дюймовый экран (соотношение сторон 16:9, 170-градусный угол обзора,яркость 300 нит, контрастное соотношение 600: 1, охват цветового диапазона NTSC – 50%)

процессор Intel Core m3 6Y30 с графикойIntel HD Graphics 515

4 Гб оперативной памяти ( LPDDR3)

128GB SATA SSD + слот для дополнительного SSD

модули: 4G LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1

порты: 1 x USB 3.0, HDMI, USB Type-C

3,5 мм разъём для наушников, звуковой чип Realtek ALC233, двойные динамики AKG Customised мощностью 1 Вт, Dolby Audio

батарею ёмкостью 37 Втч, которая продержится до 11,5 часов

Размеры составляют 292 x 202 x 12.9 мм, а масса – 1,07 кг.

Старшей модели, в свою очередь, достались:

13,3-дюймовый экран (соотношение сторон 16:9, 170-градусный угол обзора,яркость 300 нит, контрастное соотношение 800: 1, охват цветового диапазона NTSC – 72%)

процессор Intel Core i7 с графикойNVIDIA Geforсe GT 940MX

8 Гб оперативной памяти (DDR4)

256 Гб PCIe × 4 NVMe SSD + слот для дополнительного SSD

модули: 4G LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1

3,5 мм разъём для наушников, звуковой чип Realtek ALC255, двойные динамики AKG Customised мощностью 2 Вт, Dolby Audio

порты: 2 x USB 3.0, HDMI, USB Type-C

батарея ёмкостью 40 Втч, которая продержится до 9,5 часов

Размеры составляют 309,6 x 210,9 x 14,8 мм, а масса – 1,28 кг.

Обе модели работают под управлением ОС Windows 10 и представлены в золотистом и серебристом цветах. Xiaomi Mi Notebook Air 12,5 оценили примерно в $680, а 13,3-дюймовый вариант обойдётся в $1010.

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