Xiaomi Piston Fresh: ультрадоступные затычки

Xiaomi представила наушники-затычки под названием Piston Fresh.

В компании отмечают, что наушники оснащены системой демпфирования третьего поколения, а также встроенным микрофоном и кнопкой ответа на входящие вызовы. Конечно, это не технологический прорыв, но для такой низкой цены характеристика весьма приятная. Прочие параметры включают: сопротивление 32 Ом, стандартную АЧХ (20 Гц-20 кГц) и массу 14 граммов. Впрочем, есть тут и ложка дёгтя: ушки несовместимы с iOS-устройствами.

Piston Fresh представлены в пяти цветах, включая голубой, розовый, сиреневый и серебристый. Они уже доступны в Китае и стоят всего $4.

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