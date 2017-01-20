Xiaomi Redmi Note 4: версия на Qualcomm Snapdragon 625

В августе прошлого года Xiaomi представила в Китае смартфон Redmi Note 4 с десятиядерным MediaTek Helio X20 на борту. Сейчас, спустя почти полгода, китайская компания представила в Индии международную версию, оснащённую процессором от Qualcomm.

Дизайн не изменился: аппарат всё так же щеголяет в алюминиевом корпусе, а его экран защищён изогнутым 2.5D стеклом.

Внутри:

5,5-дюймовый IPS Full HD дисплей

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 стактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506. Хотя он уступает в производительности Snapdragon 650, коим оснащён предшественник Redmi Note 3, меньший техпроцесс (14 нм против 28 нм) делает его более энергоэффективным

13 Мп основная камера с фазовым автофокусом, двойной вспышкой и объективом с апертурой f/2.0

5 Мп камера для селфи

поддержка двух SIM-карт, технологии VoLTE

батарея ёмкостью 4100 мАч

Операционная система – Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой MIUI 8. Впрочем, обновление до версии Nougat уже находится в стадии бета-тестирования.

Продажи Xiaomi Redmi Note 4 стартуют 23 января. Всего будет три варианта с 2/

32 Гб, 3/32 Гб и 4/64 Гб памяти по цене $146, $161 и $190 соответственно.

Источник