Закладки в Instagram: сохранить на потом

В последнее время Instagram развивается очень активно. На прошлой неделе стало известно, что социальная фотосеть в скором времени предоставит возможность отключать комментарии, а теперь объявлено о добавлении раздела «Сохранённые публикации».

Секция является частью профиля пользователя в мобильных приложениях для iOS и Android. Чтобы поместить пост в сохранённые и вернуться к нему позднее, нужно нажать на новую иконку закладки, которая появилась под каждым фото в ленте. Стоит отметить, что страничка «Сохранённые публикации» в профиле – приватная, и никто кроме вас её не увидит.

Изменения стали частью версии 10.2, которая доступна в магазинах iTunes и Google Play.

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