ZTE Blade V8 и Blade V8 Pro на CES 2017: двойная камера у каждого

Компания ZTE на CES 2017 представила смартфоны с двойными камерами – Blade V8 и Blade V8 Pro. Несмотря на похожие названия, модели существенно отличаются как внешностью, так и начинкой.

Начнём со старшего – Blade V8 Pro, который относится к среднему классу.

Ему достались:

5,5-дюймовый IPS Full HD экран, прикрытый стелом Gorilla Glass 3

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506

3 Гб оперативной памяти

32 Гб встроенной памяти + слот для microSD (гибридный)

двойная основная камера с модулями по 13 Мп для достижения эффекта боке, фазовым автофокусом и двойной вспышкой. Возможна запись 4K видео

8 Мп камера для селфи

модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE и Bluetooth 4.2

порт USB Type-C (USB 2.0)

3,5 мм разъём для наушников, поддержка аудио 24 бит/192 кГц, технология Dolby Audio

сканер отпечатков пальцев

батарея на 3140 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0

Размеры смартфона составляют 156 x 77 x 9.1 мм, а масса – 185 граммов. Работает ZTE Blade V8 Pro под управлением Android 6.0.1 Marshmallow. Новинку оценили в $230.

ZTE Blade V8 отличается внешностью. По сравнению с Blade V8 Pro он выглядит более привлекательно, благодаря металлическому корпусу и изогнутому 2.5D стеклу, защищающему экран. А вот начинка здесь несколько противоречивая.

Внутри:

5.2-дюймовый IPS Full HD экран

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435

2/3 Гб оперативной памяти

16/32 Гб встроенной памяти

двойная основная камера, состоящая из 13 Мп полнофункционального модуля с автофокусом и 2 Мп модуля с фиксированным фокусом для 3D снимков и эффекта размытия

13 Мп камера для селфи

модули: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, LTE

сканер отпечатков пальцев

бавтарея на 2730 мАч

Операционная система – Android 7.0 Nougat с оболочкой Mifavor 4.2. Размеры аппарата составляют 148,4 x 71,5 x 7,7 мм при массе 141 грамм. В России ZTE Blade V8 появится в феврале, а его стоимость пока не называется.

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