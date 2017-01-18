ZTE Hawkeye: управление взглядом и оптический зум

На CES 2017 ZTE не только представила смартфоны Blade V8 и Blade V8 Pro, но и анонсировала краудфандинговый смартфон Hawkeye. Характеристики модели, разработанной в соответствии с пожеланиями участников онлайн-сообщества ZTE, так и не были озвучены. Теперь же этот пробел восполнен.

Компания наконец-то раскрыла информацию о начинке смартфона Hawkeye. При этом дизайн конечного устройства будет отличаться от рендеров.

На борту:

5,5-дюймовый Full HD экран

процессор Qualcomm Snapdragon 625

3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти + слот для microSD объёмом до 256 Гб

двойная основная камера (12 Мп + 13 Мп) с оптическим зумом

8 Мп камера для селфи

два слота для SIM-карт

порт USB Type-C, модуль NFC

сканер отпечатков пальцев на задней панели

батарея на 3000 мАч + Quick Charge 2.0

ОС Android Nougat из коробки

ZTE Hawkeye выглядит ещё привлекательнее, если учесть его особые возможности. Они включают возможность приклеивать смартфон к различным поверхностям, а также выполнять ряд действий, не прикасаясь к аппарату. Так, общая навигация и пролистывание страниц осуществляются сочетанием движений глаз и голосовых команд.

На платформе Kickstarter ZTE Hawkeye можно предзаказать по цене $199, а поставки начнутся в сентябре, при условии успешного финансирования. Кроме того, пользователи имеют возможность проголосовать за любой из 15 вариантов сочетаний материалов и цветов корпуса.

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