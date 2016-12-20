ZUK Edge: сильная начинка, безрамочность и звук

Смартфон ZUK Edge с безрамочным экраном наконец анонсирован официально.

Новинку можно считать топовой, потому как на борту значатся:

5,5-дюймовый Full HD экран (401 ppi), защищённый 2.5D стеклом (85-процентный охват цветового диапазона NTSC, контрастное соотношение 1500:1). дисплей занимает 86,4% площади передней панели

процессор Qualcomm Snapdragon 821 с максимальной тактовой частотой 2,35 ГГц и графикой Adreno 530

4/6 Гб оперативной памяти

64 Гб встроенной памяти (UFS 2.0)

13 Мп основная камера (размер пикселя – 1,34 мкм) с фазовым автофокусом, вспышкой и объективом с апертурой f/2.2

8 Мп камера для селфи

модули: 4G с поддержкой VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 LE и порт USB Type-C

сенсор пульса (под вспышкой основной камеры)

сканер отпечатков пальцев, размещённый в кнопке «Домой» (срабатывает очень быстро – за 0,09 секунды, поддерживает жесты)

батарея на 3100 мАч + поддержка Quick Charge 3.0

Операционная система – Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZUI 2.5. Смартфон приглянётся и аудиофилам, благодаря технологии Dirac HD Sound, да и 3,5 мм здесь также присутствует. Размеры ZUK Edge составляют 142,9 x 74,5 x 7,68 мм при массе 160 граммов.

Компактный для данного размера дисплея смартфон представлен в чёрном (Titanium Black) и белом (Ceramic White) цветах. В продажу он поступит 1 января следующего года. Стоимость версии с 4 Гб оперативки составит $330, а вариант с 6 Гб оценили в $360.

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