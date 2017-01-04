10 главных мифов о смартфонах, которые нужно забыть! (360°)

В 2016 родилась идея лекции о мобильных гаджетах, которая впервые была «обкатана»на летнем GeekPicnic в Питере. Осенью я вернулся к этой теме для выступления сразу на двух площадках, для чего переработал и дополнил «10 главных мифов о смартфонах» так, чтобы подавать информацию в удобной практической форме.

Одно из таких выступлений прошло 14 декабря 2016 года в Эстонии, по приглашению Таллинского Линнамяэского Русского лицея, было записано и предлагается для вашего просмотра.

Эта запись сделана благодаря удивительной компании 360pano.eu , которая работает в режиме панорамного фото и видео 360 градусов.

Автор выражает персональную благодарность Андрею Бодрову и всему Таллину за поддержку и теплый прием!