Google Pixel и Google Daydream View. Слухи, мифы и реальность.

Ушедший 2016-й год стал особенным для компании Google по части выпуска аппаратной составляющей для своих собственных начинаний. С появлением операционной системы Google Android 7 лет назад, компания решила к производству смартфонов и планшетов сама не притрагиваться, предоставив многочисленным желающим лишь программную поддержку и благословение…

По началу, такая модель распространения сработала очень круто, и за несколько лет Android стала самой распространенной мобильной операционной системой на этой планете, не в последнюю очередь благодаря тысячам различных производителей аппаратных средств на ее основе. Такая популярность обернулась для Google радостью и головной болью от бесконечного зоопарка гаджетов, И качественно И криво исполненных, работающих на бесчисленных модификациях OS.

Даже сейчас, в самом начале 2107 можно купить какого-нибудь нового дешевого китайца на 4-м Android, который сам производитель уже никогда не удосужится обновить до 5-й, не говоря уже о 6-й версии. Android 7 же, по состоянию на декабрь 2016, установлен менее чем на 1% от всей гигантской армии гаджетов, а Google пока так и не удается навести порядок в этом зверинце.

Для этого, еще несколько лет назад разработчики решили создать так называемый эталонный смартфон на Android, сделанный под контролем самой Google, так, как им самим бы того хотелось.

Таким образом на свет появилась линейка Nexus, состоящая из ежегодно обновляемых гаджетов, выпущенных чужими руками, но под патронажем родителей. Но сегодня, похоже, выдохлась и такая схема, не в последнюю очередь потому, что эти гаджеты продавались практически по себестоимости и были невыгодны никому.

И вот, в 2016 Google решилась полностью взять эталонный Android смартфон в свои руки, отказавшись от бренда Nexus и услуг сторонних производителей.

2 представленные новинки получили название Pixel и Pixel XL, а сама идеология гаджетов, как впрочем и внешность, были во многом скопированы с главного фруктового конкурента, отличаются размерами, стоимостью и начинкой.

Мне повезло получить для детального знакомства один из таких аппаратов — черный 5-ти дюймовый Pixel и VR шлем Google Daydream View, в качестве бонуса.

Аппарат был куплен в Англии за 599 фунтов одним из зрителей нашего канала и любезно предоставлен мне для тестов и проведения съемки.

Сначала я хотел сделать обычный обзор новинок, однако затем решил, что акцент в рассказе нужно сместить к слухам и мифам, которые плотным шлейфом окутали эти гаджеты, практически сразу с момента анонса.

Я начитал несколько слухов и 6 претензий, которые всплывали и обсуждались в профильной прессе, с конца октября, как только смартфоны Pixel поступили в продажу. Получалось, что чуть ли не каждую неделю вокруг новинки разгорался скандал и Google приходилось как то реагировать и выкручиваться. Но так ли все грустно? Давайте посмотрим!

Начнем с корпуса и одного из обвинений в сторону Google о полностью скопированной форме iPhone, которое зачастую звучит от многих обзорщиков.

Ну что тут сказать — и да и нет. Pixel похож на продукт от Apple не больше, чем HTC A9, lenovo S90, Meizu PRO 6 или недавно рассмотренный нами Asus Zenfone 3 благодаря скрученному металлическому заднику и плавно перетекающему в него стеклу на фронтальной панели.

Наиболее узнаваемым элементом является тонкая пластиковая вставка на заднике, но, видимо, спохватившись, Google добавили к металлу глянцевую пластиковую пластину, прикрывающую процентов 40 задней панели, в районе сканера отпечатков и камеры.

Кроме оригинальности, толку в таком решении нет абсолютно, поскольку именно в этом месте аппарат постоянно заляпывается отпечатками пальцев, которые промахиваются по сканеру и на черном пластике это сразу заметно.

В остальном 5-ти дюймовый Pixel легкий, тонкий и удобно лежащий в ладони, а его экран, наверное, один из лучших что можно встретить на рынке практически по всем параметрам.

А вот с эргономикой кнопок все не так просто. Кнопка включения Pixel расположена не ниже, а выше качельки громкости и отмечена ребристой насечкой.

Если взять аппарат в правую руку — большой палец руки упирается именно в качель громкости, а не в кнопку включения, до которой нужно тянуться вверх.

Понимаю, что это дело привычки, но я за неделю так и не смог перестроить мозги, и чаще всего, вместо блокировки экрана убавлял громкость. Думаю, если поменять расположение этих элементов местами, для многих пользователей стало бы намного удобнее.

Переходим к мифам и страшилкам, но прежде чем подтверждать или опровергать их отмечу, что сразу после включения аппарат предложил обновление с Android 7.1 до 7.1.1 размером 236 мегабайтов, так что сейчас на нашем Pixel последнее и самое актуальное ПО.

Одной из страшилок и якобы жалоб пользователей был треск и помехи основного динамика при проигрывании видео или игре на смартфоне с максимальными настройками громкости.

На youtube даже нашелся ролик, в котором с помощью синтезатора пианино этот эффект очень заметен. Я не поленился и скачал тот же самый синтезатор пианино и треск повторился, хотя и не такой интенсивный, как на ролике. Получается, что проблема есть, и даже с обновление ПО Google решить ее так и не удалось!

Страшилкой номер 2 в нашем рейтинге значится проблема некоторых пользователей в том, что функция включения экрана по двойному тапу не работает. Была даже теория, что связано это с режимом экономии энергии Doze, работающим в Android 7.0 всегда, когда устройство находится в заблокированном состоянии.

Якобы, вместе с фоновыми процессами система отключала и сенсорную панель дисплея, поэтому в заблокированном состоянии она не реагировала на двойной тап. Не знаю, заслуга ли это версии 7.1.1, но экран всегда пробуждается по двойному постукиванию, хотя иногда приохотит это с двух секундной задержкой.

Другое дело, что это занятие почти бесполезное, ведь сканер отпечатков расположен у Pixel на спине, и максимум что вы сможете -прочитать пропущенные уведомления, а для разблокировки аппарат все равно нужно поднимать со стола и прикладывать палец, ну или набирать цифровой пароль.

Гораздо удобнее то, что просто взяв смартфон в руки — экран включается сам и показывает что вы пропустили, или текущее время примерно на пару секунд — это уже работа встроенного акселерометра и как показывает практика — он не спит, а всегда находится на чеку.

Третьим пунктом в списке претензий отмечаются странные зависания аппарата, в результате чего экран вообще переставал подавать признаки жизни.

Тут я отмечу, что за неделю постоянного использования аппарата такого не замечалось вовсе. Наоборот — тандем Snapdragon 821, 4-х гигабайтов оперативки и Android 7 Nougat с новым ланчером работают просто роскошно и отклик системы практически моментальный.

Для любителей синтетических цифр, стоит показать традиционные результаты Antutu, комментировать которые нет никакой необходимости, и с реальным быстродейстивем у Pixel полный порядок.

Номер 4 нашего рейтинга — одно из ключевых конкурентных преимуществ Pixel — языковой ассистент Google, якобы наделенный просто волшебным уровнем сообразительности.

Многие зарубежные обзорщик отмечали, что он на порядок круче всего, с чем им приходилось общаться до этого, и даже Siri ему подметки не годится. Дело в том, что это система поддерживает сложные запросы с ветвящимся диалогом, а не просто отвечает на поставленный вопрос, как например уже привычный всем Google Now. Например аппарату можно задать серию вопросов относящихся к одному и тому же предмету: «Каково население штата Калифорния?», «Кто занимает пост губернатора?» или «Покажи мне флаг штата».

Подозреваю, что это действительно круто, но при попытке обратиться к ассистенту на русском нас ждет разочарование, поскольку официально русский голос ассистентом еще не поддерживается.

Если же выбрать английский по умолчанию, аппарат сразу же рвется поговорить, и выглядит это весьма убедительно. Осталось дождаться, пока у Google дойдут руки и до нашего великого и могучего…

Следующим пунктом была признанная проблема световых ореолов при фотографировании источников света.

На физическом уровне это связывали с особенностью объектива Pixel, который, к слову, гораздо более широкоугольный, чем у Samsung, и по краям кадра в снимок влезает больше объектов. Проблема же бликов и ореолов свойственна многим мобильным камерам из-за несовершенства столь мелкой оптики, и не является головной болью одного лишь смартфона от Google.

Так или иначе, но с последним обновлением ПО, похоже, и эта проблема тоже снимается, по крайней мере, сколько я не мучал камеру перед различными источниками света, таких эффектов на снимках не наблюдается.

Шестая байка тоже на тему камеры и связана она с розовыми и фиолетовыми полосами, которые появлялись у пользователей во время съемки.

Ничего подобного я снова не отловил, хотя целую неделю мучал камеру и «в хвост и в гриву», зато обнаружил неожиданный и странный эффект придуманных цветов, которые Pixel дорисовывал по своему усмотрению, и которые мало соотносились с реальностью.

Это снимок сделанный из окна ночью на Google Pixel:

А этот на Samsung S7 Edge:

Если бы у меня был только один гуглофон, я был бы абсолютно уверен, что мрачное питерское небо в от момент имело голубоватый оттенок, а не желто-серый, подсвеченный уличными фонарями. Каково же было мое удивление, когда небо на самом деле было совсем не голубое, хотя на экране Pixel это выглядело именно так! Чтобы доказать вам, что это не мой обман зрения а фантазии Google — я сфотографировал картинку с экрана Pixel на Samsung, и предлагаю убедиться в этом самостоятельно:

Подозреваю, что это проблема агрессивного режима HDR+ камеры, который под видом улучшения динамического диапазона снимков слишком уж увлекается.

Если же не с чем сравнивать — цвета получаются очень сочными:

Причем даже при сложном освещении скорость и точность фокуса великолепные, а детализация ничуть не страдает:

Днем задранные цвета никак не проявляются, — аппарат ведет себя очень достойно, молниеносно фокусируется в разных ситуациях.

Тот же HDR+ днем ведет себя гораздо адекватнее, снимки получаются почти всегда с оптимальным динамическим диапазоном и хорошим балансом света и тени.

Интересно, что на своей презентации Google сделали акцент на то, что новые Pixel чуть ли не лучшие смартфоны на планете по части мобильного фото, и по части общего качества и детализации снимков, в том числе сделанных ночью.

В принципе Pixel действительно очень хорош, если бы не 2 НО. Первую претензию с придуманными цветами я уже озвучил, и думаю что определение баланса белого тут ни причем, просто алгоритмам смартфона так захотелось…

Вторая же проблема камеры Pixel связана с весьма широкоугольной оптикой, которая старается захватить максимально широкий сектор пространства. Отсюда вылезают искажения перспективы и наклон вертикальных линий по краям кадра к его середине. Эффект известный, и многие смартфоны автоматически его корректируют, но инженеры Google об этом, по крайней мере пока, не подумали.

А вот по видео части претензий нет — вплоть до разрешения 4k камера быстро реагирует на освещение и меняет фокус, впрочем представленный ниже фрагмент в вашем распоряжении:

Переходим к Daydream View. Изначально в магазине за него просили 70 фунтов, но пока хозяин этого гаджета раздумывал покупать или нет, ему написали, что VR готовы подарить вместе со смартфоном.

Подозреваю, что это не аттракцион невиданной щедрости, а рождественский бонус, поскольку покупка осуществлялась как раз в конце декабря. Ничего удивительного, просто везение, а у нас есть возможность поговорить и о нем. Итак, мягкий тряпичный VR шлем от Google оказался простым, симпатичным и довольно удобным.

Главная проблема всех подобных гаджетов здесь решена за счет легких и дышащих материалов и мягкой конструкции. Логика управления точно такая же, как у самых дешевых китайских VR BOX — управление ведется с помощью небольшого BT джойстика с несколькими кнопками, который пользователя держит в руке.

На самом корпусе шлема нет никаких кнопок или разъемов, а смартфон фиксируется на своем месте обычной резинкой.

В этом смысле совершенно не ясно, почему Google так жестко ограничил модельный ряд совместимых с daydream view аппаратов- сейчас это только модели Pixel, однако в компании подтвердили информацию о том, что скоро к ним присоединятся Moto Z и Moto Z Force, после обновления до Android 7.0 и еще парочка моделей ZTE и Huawei. Все остальные android смартфоны и даже прошлые модели Google Nexus официально в пролете, и найти этому хоть какое-то мало мальски здравое оправдание я не могу…

Еще одна претензия к daydream view связана с тем, что из-за простоты конструкции линзы закреплены жестко, без регулировок, и настроены на среднестатистического универсального зрителя.

Это значит, что настроить изображение, с учетом индивидуальных особенностей глаз, не говоря уже о подгонке диоптрий, никак не получится. У меня, например, без очков картинка получается просто не резкая, но, слава богу, с очками туда можно залезть тоже относительно комфортно.

Что касается пользовательского опыта и удобства оболочки daydream VR, то начальный экран очень походит на Gear VR от Samsung, только все приложения и игрушки загружаются из другого источника.

Во всем остальном, включая управление, очень быстро вообще перестаешь замечать разницы — что daydream view, что любой другой виртуальный шлем, которых сейчас так много на рынке.

А вот про Pixel такого сказать не могу — есть в этом смартфоне что-то необычное и притягательное, однозначно относящее продукт Google к категории флагманов.

Не берусь обсуждать обоснованность его стоимости — тут слишком много слагаемых и не очевидных факторов, но если ты позиционируешь себя флагманом хотелось бы видеть беспроводную зарядку и водозащиту, как у топовых конкурентов, не говоря уже о таких казусах, как отсутствие светодиодного индикатора зарядки и уведомлений на корпусе.

А еще учтите, что в вашем распоряжении будет только одна сим карта, да и физический объем внутренней памяти не расширяется, НО если Вы хотите круто выделиться из толпы чем то свежим и необычным, думаю с Google Pixel это получится довольно не дурно…

Видео обзор Google Pixel и Google Daydream View: