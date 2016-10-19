Huawei Honor 8. 2 в одном, 2 раза.

На сегодняшний день про Honor 8 мои коллеги рассказали и написали уже достаточно. Аппарат, представленный Huawei в середине лета, даже на сентябрьской IFA был уже не самой горячей новинкой, однако мне удалось подержать его в руках и составить первое впечатление именно в Берлине. И впечатление это было весьма позитивное!

Хотя, казалось бы, что в этом смартфоне такого уж позитивного? Обычный брусок меж двух стеклянных пластин в стиле Sony Xperia Z. Но мне как человеку, мягко говоря, искушенному обилием смартфонов, побывавших в моих руках, и особенно в рамках выставки, Honor 8 показался удивительно гармоничным.

Именно баланс и гармония царят тут во всем, начиная от цены и заканчивая аппаратной начинкой. Получив от российского представительства компании Huawei такую машинку для детального знакомства, я решил не спешить с выводами и присмотреться к гаджету повнимательнее.

Итак, линейка Honor — выделенный суббренд смартфонов Huawei, неофициальным лозунгом которого может быть фразеологизм «дешево и сердито». Уже несколько лет под этой маркой выходят весьма добротные и довольно доступные гаджеты, задача которых «держать оборону» Huawei на фланге других продвинутых китайцев, но «попроще», заманивая покупателей под свои знамена. И справляются с этой задачей они весьма недурно.

Новейшему Honor 8 «перепала» почти вся флагманская начинка P9 и несколько крайне любопытных фишек при довольно гуманном за такой «фарш» ценнике — примерно на четверть ниже, чем у флагмана. И это при том, что внешность вышла даже эффектнее.

Если для P9 в качестве материала был выбран благородный и строгий металл, то Honor 8 прямо-таки щеголяет гламурными стеклами с двух сторон с объемной многослойной текстурой под ними.

Да, именно так — это не просто стеклянный бутерброд, а попытка сделать необычный визуальный эффект в отраженной игре света.

И пусть на белом это смотрится не так круто, как на синем или черном! Как сказал один мой знакомый, свет на корпусе играет, как в куске мрамора, и мне кажется, такое сравнение получается весьма точным.

А еще на белом стекле традиционно совсем не видны отпечатки пальцев и мелкие царапины, и добротное олеофобное покрытие с двух сторон делает аппарат не просто скользким, а как будто натертым тефлоном для сковородок.

Вместе с тем держать в руках его чертовски приятно, благодаря аккуратным округлениям обоих стекол с эффектом 2.5D. Они плавно переходят в алюминиевый бампер, к которому также применена сложная обработка. Так, на матовой поверхности по всему периметру нанесены две тонкие зеркальные фаски.

А еще Honor 8 со всех сторон симметричный, и глазки обеих камер из него не возвышаются, благодаря чему просто крутить в руках и перебирать корпус пальцами на тактильном уровне невероятно приятно — владельцы iPhone 4 или линейки Xperia Z от Sony поймут, что я имею ввиду…

При всем при этом аппарат крайне скользкий, и прямо-таки норовит выскользнуть навстречу асфальту. Так что решать дилемму — тактильный кайф до первого падения, или скучный не скользящий чехол, каждому придется самостоятельно. Важным элементом конструкции гаджета является сенсор на задней панели, который в Huawei совместили с физической кнопкой.

За счет этого можно не только идентифицировать хозяина, но и запускать приложения обычным нажатием, двойным или удерживая кнопку нажатой на пару секунд. Соответствующие настройки можно найти в меню.

А теперь предлагаю «с места в карьер» — сразу перейти к главным фишкам этого гаджета, ради которых на Honor 8 точно стоит обратить внимание.

Это видео не случайно названо так странно. Дело в том, что внутри аппарата живут две симки, что на сегодняшний день удивления не вызывает совершенно, однако Huawei использует здесь 2 независимых радиомодуля. И вот этот момент принципиально отличает Honor 8 от армии других 2-х симочников!

Это значит, что если одна из сим-карт в данный момент используется для звонка, на вторую можно без проблем дозвониться. В этом случае вы не услышите сообщения о том, что абонент находится вне зоны действия, вызывающий вас услышит обычные гудки соединения, а на экране появится информация о входящем вызове, как если бы вам звонили на тот же номер.

Из меню можно переключиться на новый вызов и удержать старый на линии — поговорить с абонентом номер 2 и вернуться к абоненту номер 1 с той же легкостью, как если бы у вас было два телефона.

Зачем это нужно спросите вы? Очень просто! Когда обе линии должны быть всегда на связи по работе или для дома, такой вариант на порядок удобнее, чем последовательное подключение к одному передатчику с двух сим-карт, как это сегодня происходит в подавляющем большинстве других гаджетов.

Также хочу отметить, насколько продуманно и удобно реализованы все эти настройки в меню. Например, тут есть умный режим отображения симки в меню на основе предыдущих обращений — чем чаще вы пользуетесь какой-то картой, тем чаще система будет рекомендовать сделать звонок через нее.

В разделе «связь+» можно настроить режим автоматического переключения сети с Wi-Fi на мобильную сеть и обратно приплодах условиях приема, автоматически активировать и подключаться к Wi-Fi по GPS-координатам дома или на работе.

В Huawei говорят о виртуальной тройной антенне, благодаря которой смартфон автоматически переключается на соты с лучшим уровнем приема без разрыва голосовой связи или интернет-соединения даже при большой скорости перемещения самого гаджета. Не могу сказать, из-за этого или нет, но в лифте, где все телефоны стабильно теряли связь, я не раз смог проехать с Honor 8, не прерывая телефонного разговора, и собеседники не жаловались даже на ухудшение связи. Так что по телефонной части Honor 8 — один из лучших аппаратов, который побывал у меня в руках за последнее время!

Второй момент, связанный с свой ной реализацией функции внутри одного корпуса, связан с камерой, а точнее — с камерами.

Их у Honor 8 тоже две, как и у флагманского P9, и работают они по тому же принципу, только нет надписи Leica. И в том, и в другом случаях используется 12-ти мегапиксельная BSI CMOS матрица Sony IMX286, диафрагмы F2.2, угол обзора 27 мм, размеры пикселя 1.25 µm.

Сегодня сдвоенная камера уже не редкость, однако в 2016-м Huawei была одной из первых, кто вслед за LG предложил ее использование на смартфоне, а Apple, Xiaomi и прочие появились значительно позже, и, что любопытно, каждая компания использует два глаза для разных задач.

Huawei обращается к этой теме тоже не первый раз. Так, осенью 2014 был представлен Honor 6 Plus с двойным модулем, на котором впервые обкатывался алгоритм склейки 2-х 8 мегапиксельных снимков в один 13-ти мегапиксельный. Кроме этого настройки обеих камер во время съемки могли быть разными по выдержке и экспозиции, чтобы потом собирать их в один итоговый снимок высокого качества.

У нас есть материал по этому гаджету, и кто желает обновить впечатления — welcome. На новом же витке эволюции Huawei решил использовать обе камеры немного иначе.

Начнем с того, что один глаз является черно-белым, поскольку именно такой сенсор может захватывать больше света, при тех же условиях, чем цветной. В итоге — в обычном режиме съемки по умолчанию запись картинки идет сразу на два сенсора – черно-белый для всего светового потока, а цветной — для того, чтобы раскрасить полученный результат.

Оригинал снимка

Эффект, с неожиданной для меня стороны, получается очень крутым. Дело в том, что Honor 8 демонстрирует прямо-таки фантастический динамический диапазон снимка без включения HDR с хорошей проработкой и темных и светлых участков кадра.

Оригинал снимка

Вплоть до того, что про HDR можно забыть вовсе, поскольку его активация почти не привносит результат на итоговую картинку.

Оригинал снимка

Также оба глаза используются для более точной и быстрой фокусировки вдобавок к классическому контрастному и лазерному автофокусу.

Для того чтобы продемонстрировать, каких успехов удалось за счет этого добиться, достаточно навести аппарат с заблокированным экраном в любую точку пространства и два раза нажать клавишу «громкость» вниз. Смартфон просыпается, активирует камеру, фокусируется и делает снимок примерно за 1 секунду. И в большинстве случаев результат оказывается четким и годным по все параметрам. Убедитесь сами:

Оригинал снимка

Таким образом, Honor 8, выходит, — еще и один из самых быстрых смартфонов для мгновенной съемки из режима ожидания, что позволит не пропустить ничего интересного.

Оригинал снимка

За счет черно-белого сенсора он уверенно переваривает темные сцены, да и в ночном режиме совсем не пасует — спасибо математике обработки и автоматической склейке с двух камер.

Хотя физическая светосила объектива F2.2 заставляет автоматику задирать чувствительность больше, чем у того же Samsung S7 при аналогичных условиях съемки, достаточно взглянуть на этот снимок, сделанный на автомате.

Оба гаджета справились с плохими условиями съемки по- разному: S7 выбрал ISO 1250 и затвор со скоростью 1/9 секунды, а Honor 8 пришлось поднять чувствительность до ISO 3200, зато снимок был собран за 1/17 секунды. Причем, отмечу что многие современные смартфоны попроще при таких условиях съемки вообще бы не справились…

Зато программная имитация диафрагмы за счет двух сенсоров просто невероятная — от F0.95 до F16, и в некоторых режимах съемки можно выбирать уровень размытия фона.

Оригинал снимка

Правда, автоматика сама пытается вырезать передний план и размыть все, что дальше, но контуры слишком часто получаются рваными и нечеткими, чтобы воспринимать такую возможность всерьез, — скорее поиграть и забыть.

Оригинал снимка

Однако возможностей для творческого поиска фотографов-любителей аппарат предлагает массу!

Теперь о железе. Если в двух словах, Honor 8 почти также крут, как P9, и отстает от него всего на несколько процентов рейтинга. Если быть точным, то флагман Huawei работает на процессоре Kirin 955 и частоте в 2.5ГГц, а под капотом Honor 8 живет Kirin 950 на частоте 2.3ГГц.

Эти 200 мегагерц разницы почти не дают прибавку в скорости, благодаря чему разница в быстродействии между флагманом и не флагманом почти не ощущается.

В Antutu такой зверь набирает больше 93000 попугаев, разделяя результат 10-ти ядерного MediaTek Helio X20, а сам Hi Silicon Kirin, который, кстати, выпускает сама Huawei, входит в шорт-лист самых крутых смартфонных процессоров 2016 года, наряду с 820-й серией Qualcomm и Samsung Exinos 8890.

Чтобы не было перекосов в балансе начинки, Honor 8 досталось сразу 4 гигабайта оперативной памяти, а объем постоянной может быть либо 32, либо 64, и да — вместо второй симки можно воткнуть еще и карточку памяти.

Что добавить еще? Пожалуй, отмечу экран с диагональю 5.2 дюйма. Тут Honor 8 за счет того, что он может быть только такого размера, пришлось оказаться по габаритам и ощущениям между компактными 5-ти дюймовыми моделями и большими смартами с диагональю от 5.5 дюймов.

Сам же экран очень хорош и построен на FHD LTPS без воздушной прослойки, хотя и не отличается отсутствием боковых рамок, согласно нынешней моде. Тут они есть, а их ширина находится в пределах разумного.

Не смотря на то, что рискую перехвалить этот гаджет в глазах своих зрителей, отмечу, что и программная оболочка, которую HUAWEI использует поверх Android 6, стоит того, чтобы ее отметить отдельно.

Она зовется EMUI версии 4.1 и представляет собой очень сбалансированное красивое и шустрое сочетание красивых дизайнерских приемов и общих стилистических решений для разных встроенных приложений.

Этот тандем собственного железа и собственной оболочки от Huawei достигает полного взаимопонимания внутри гаджета, поскольку у аппарата очень плавная анимация, и он ни капли не тормозит никогда и нигде, оставляя ощущение легкости и комфорта.

Плюс к этому — аппарат крайне экономно кушает батарейку. Настолько, что создается полное впечатление, что внутри стеклянного бутерброда живет аккумулятор не на 3000Mah, а минимум на четверть больше! Пожалуй, наиболее близкий по восприятиям аналог можно обнаружить лишь у Xiaomi или у чистого Android на аппаратах серии Google Nexus.

Ну ок, не может же быть все так идеально? Не может! При желании придраться к Honor 8, напомню, что его корпус ну очень уж скользкий, динамик не самый громкий, а еще хотелось бы пожелать этому гаджету оказаться хотя бы немного дешевле, ведь 27 000 рублей за младшую версию, хоть и не космос, но для кошелька ощутимо.

С другой стороны, в диапазоне до 30 тысяч рублей конкурентов у него на сегодня все равно практически нет, а ближайшие аналоги в лице Meizu PRO 6, Xiaomi Mi5 или OnePlus3 стоят сейчас уже за 30.

Вот и получается, что если посмотреть на все бонусы в виде NFC или инфракрасного порта, вспомнить про кайфовый дизайн, крутые камеры и двойной радиомодуль, то с кошельком можно и договориться…

Видео версия обзор Honor 8: