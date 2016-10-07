LG 360CAM. Самая доступная сферическая камера

Так получилось, что использовать сферические фото и видео с этой камеры я начал задолго до того, как собрался поведать о чудесах самой техники. Зовется эта машинка LG 360CAM, и появилась она у меня накануне сентябрьской выставки IFA. Возможно, вы видели мой анонс из машины снятый как раз на эту камеру.
Дальше понеслось и закрутилось, и было уже не до «сферической лыжи», и вот теперь я наверстываю упущенное с учетом опыта реальной эксплуатации гаджета.
Итак, официально эта штуковина называется LG 360 CAM R105, и была она официально представлена на мобильном конгрессе в Барселоне в феврале этого года.
Для того чтобы представить размеры камеры, мне проще всего показать ее жесткий чехол, который покрывает камеру в транспортном положении почти на 100%.
Габариты самой камеры — менее 10 сантиметров в высоту при ширине от 2.5 см до 4 см. Весит такая игрушка 76 граммов и почти целиком растворяется в переднем кармане джинсов. В этом первое и просто фантастическое удобство ее использования — в любой момент она рядом и почти сразу готова к работе, а благодаря жесткому чехлу не боишься ее повредить или поцарапать.
На борту два объектива с охватом по 206 градусов, которые смотрят в противоположные стороны. Склейка двух полусфер (что фото, что видео) происходит на лету с помощью софта внутри камеры. Матрицы имеют разрешение по 13 мегапикселей, и на сфере их результат складывается.
Видео пишется с максимальным разрешением 2560х1280 и программно подрезается до формата 2K. Из приятных моментов также отмечу 3 микрофона, «натыканные» с разных сторон, благодаря чему обеспечивается звук 5.1.
На одном из бортов есть кнопка включения и переключения режимов съемки — обе камеры или только одна, а под главным объективом, на одной из сторон, — клавиша записи. Короткое нажатие — фото, длинное — запись видео.
Снизу на корпусе разъем для штатива, а также USB type C для синхронизации и зарядки и слот для карточек MicroSD (максимум 2Tb). Аккумулятор несъемный, на 1200 mAh, и обеспечивает около 70 минут записи в режиме видео.
На счет качества. С фото все более-менее прилично, если не темно, то и шума будет немного, хотя любой современный смартфон даст большую детализацию при сумке панорамы и более высокое качество деталей. Другое дело, что смартфон наверняка ошибется в стыке сложных поверхностей или текстур, а тут склейка всегда ровная и идеальная. Примеры таких фото лучше всего смотреть у меня на Facebook.
С видео все грустнее: оно всегда довольно «замыленное «, и не смотря на формат записи 2K, тянет в лучшем случае на HD, даже в идеальных условиях съемки, не говоря уже про ночные условия.
Кстати, я уже тестировал одну подобную камеру — Samsung Gear 360. Это прямой конкурент LG 360 CAM с немного разными характеристиками и в другом форм-факторе. У Samsung получился шарик, а заявленное разрешение видео аж 4K,и на момент анонса мне показалось, что Gear 360 намного интереснее, а LG 360 CAM просто «гадкий утенок» рядом с ним…. И как же я ошибался!
Начнем с того, что при максимальных настройках качества реальна картинка у LG точно не хуже, если даже не лучше, чем у Samsung. Особенно сложным для таких камер является склейка на стыке двух сфер и выбор правильной экспозиции для передней и задней камеры -зачастую два куска сферы получаются с разным уровнем освещенности, и на склейке это сильно заметно. Так вот, у Gear 360 я наблюдал такой эффект довольно часто, а у LG 360 CAM почти никогда.
Второй момент — удобство использования. Самсунговский шарик диаметром около 6 сантиметров, конечно, не большой, но ужасно неудобный при транспортировке, а в комплекте идет лишь мягкий мешочек для переноски. У LG легкий брусок 10 на 2.5 сантиметра в жестком кейсе отлично «растворяется» в переднем кармане брюк, и всегда под рукой!
Настройка управление идет со смартфона через специальный софт, причем камера совместима и с IOS, и с Android.
Приложение довольно удобное, показывает уровень сигнала, заряд батареи и прочую служебную информацию. Тут же есть и превью картинки, правда, оно теряется на расстоянии примерно 5-6 метров, тогда как включать и выключать запись можно до 10-15 метров.
Теперь о том, где это работает. Прежде всего это VR-шлем любой модели и любого производителя — там погружение в 360 градусов будет полным. Если же VR-шлема нет сейчас, такой формат понимают 3 интернет сервиса.
Первый — это Youtube, на котором вы сейчас смотрите это видео. Причем тут тоже не все просто. Если загружать ролик сразу с камеры, он получается правильной сферой, поскольку камера расставляет специальные маркеры и сама объясняет Youtube что к чему.
Если перенести видео с карточки на компьютер и выгрузить с него в Сеть, то велика вероятность получить плоскую и искаженную картинку. Для правильной выгрузки нужен специальный софт.
Второй сервис — Facebook. Тут все работает круто — и фото, и видео распознаются сразу, а наклон телефона или планшета позволяет перемещаться по виртуальной сфере.
Третий вариант — Google Street View, он понимает только фото, зато может делать интервальную съемку. Таким образом, перемещаясь на велосипеде с закрепленной на голове камерой, можно сделать серию панорам с разных ракурсов.
Теперь о том, что по чем. К моему огромному удивлению, LG CAM 360 официально в России так и не начала продаваться. Летом вроде бы собирались и даже озвучили цену в 19900, но по состоянию на начало октября 2016 года камеру можно купить либо у серых продавцов, либо самой LG в других странах.
Например, я купил эту игрушку на Amazon за 179 долларов, и это самая низкая цена за сферическую камеру в Мире. Все конкуренты продают подобные решения, минимум в 2 раза дороже, а профессиональная техника стоит на порядок больше.
Итак, выводы. Сначала плюсы:
- LG 360 CAM — самое доступное подобное решение на рынке, но далеко не самое простое!
- Аппарат крайне удобен формой и габаритами для постоянного ношения.
- Новые возможности селфи и съемки с эффектом присутствия.
- Хороший объектный звук.
Что не понравилось:
- Качество видео далеко не 2K.
- Мало сервисов в реальной жизни, где можно смотреть такое фото и видео.
Пожелал ли я о покупке? Ни капли! За свои деньги камера отрабатывает кайф на 300%, и я, никогда не любивший дурацкие селфи, придумал новый жанр этого развлечения, когда ты как бы являешься частью сцены, и это очень круто!
А теперь видео версия обзор LG 360 CAM:
LG 360CAM. Самая доступная сферическая камера: 9 комментариев
Homido 360 CAM более доступна по цене. Вообще не плохо бы сделать сравнение 3-х этих первых камер.
Спасибо, посмотрю! Хотя сейчас LG на Амазон уже по 149$
Важный нюанс!
По поводу разрешения и качества видео — стоит учитывать, что разрешение указано для всех 360-ти градусов видео, а не той зоны, которая попадает в окно просмотра, например, ютуба. Поэтому, если не полениться и посчитать, свое заявленное разрешение камера отрабатывает, причем даже лучше, чем Samsung gear 360 😉
А вот эту мысль можете пояснить? Если разрешение ниже и мы смотрим только на цифры, то у самсунг значительно выше. Значит в теории качество их выходного видео будет лучше. От сюда и стоимость.
Другое дело как это воспринимается пользователем. То же видео снятое на gear 360 было замыленным, когда я знакомится с этим устройством. Но показывали на GearVR, качество линз которых ниже Homido. Показать видео на Homido представители отказались. Там пришлось бы скачать и смотреть через другое приложение а не через среду самсунга. Главный минус всех устройств самсунг именно в том что они сами в себе. Устройства не универсальны.
Владельцам iPhone прямой путь к Homido с учетом выхода новой версии шлема V2.
С камерой LG не знаком.
Вот лично мне хотелось бы увидеть непредвзятый обзор камер опираясь на универсальность, удобство и качество выходного видео при просмотре в шлеме.
Андрей «собаку съел» на обзорах видеорегистраторов и знает что характеристики значат не много. Главное именно результат съемки, как работает в ситуации недостаточно освещенности и прочие тонкости.
я сейчас говорю не конкретно о какой-то модели в целом, а о качестве видеозаписи в формате 360… Люди, непонимающие процесса ругаются, что никакими заявленными 2К/4К даже не пахнет и их обманули, что смешно.
Суть в том, что разрешение видеозаписи идет на все 360 градусов, которые она снимает. В область обзора видео (как, например, на Youtube) попадает по ширине примерно 1/3-1/4 всей панорамы и по высоте тоже около 1/3.
Следовательно, вы видите картинку в разрешении примерно 850х430 пикселей (если для LG), плюс, если смотрите на весь экран, то это изображение растягивается на разрешение вашего экрана, отсюда ощущение, что качество видео низкое, а на самом деле это не так)
Камера LG честно отрабатывает свои заявленные цифры, судя по всем видео, которые я смотрел и по фото, которые находил. у Samsung — видео, скорее всего, программно доводится до заявленных 4К (а это значит, что «честных» пикселей там меньше, что в принципе видно из характеристик матрицы). про Homido ничего сказать не могу, впервые услышал про нее в комментарии здесь))
Если самсунг использует интерполяцию, то стыд ей и позор.
И опять не понял ваши доводы. Если реальную картинку в разрешением 3840*1920 растянуть на сферу, то она будет качественнее, чем видео 2К.
Хотите хорошее качество используйте GoPro со более качественным сферическими линзами Entaniya или вообще без специальных линз, а со специальным сферическим крепление по типу Heros360. Но там работы по склейке каждого видео в сферу значительно больше как и ошибок, когда диномическая сцена попадает на границы. И Homido и LG — это потребительская версия продукта. Снял, минимум манипуляций для подготовки материала и поделится в сети. Просто и доступно.
4к больше чем 2k в цифрах — вот отсюда и выводы. А с тем, что это потребительский класс — согласен абсолютно!
Поясню. Не смотря на качество 4K в настройках записи и в плеере YouTube — картинка мутная и не детальная, хотя никаких конвертаций не было — видео через смартфон напрямую отправлялось на Youtube. У LG максимум 2K- а картинка не хуже, если даже не лучше
Здравствуйте.
Подскажите какое разрешение видео в реж. 180 градусов?