LG 360CAM. Самая доступная сферическая камера

Так получилось, что использовать сферические фото и видео с этой камеры я начал задолго до того, как собрался поведать о чудесах самой техники. Зовется эта машинка LG 360CAM, и появилась она у меня накануне сентябрьской выставки IFA. Возможно, вы видели мой анонс из машины снятый как раз на эту камеру.

Дальше понеслось и закрутилось, и было уже не до «сферической лыжи», и вот теперь я наверстываю упущенное с учетом опыта реальной эксплуатации гаджета.

Итак, официально эта штуковина называется LG 360 CAM R105, и была она официально представлена на мобильном конгрессе в Барселоне в феврале этого года.

Для того чтобы представить размеры камеры, мне проще всего показать ее жесткий чехол, который покрывает камеру в транспортном положении почти на 100%.

Габариты самой камеры — менее 10 сантиметров в высоту при ширине от 2.5 см до 4 см. Весит такая игрушка 76 граммов и почти целиком растворяется в переднем кармане джинсов. В этом первое и просто фантастическое удобство ее использования — в любой момент она рядом и почти сразу готова к работе, а благодаря жесткому чехлу не боишься ее повредить или поцарапать.

На борту два объектива с охватом по 206 градусов, которые смотрят в противоположные стороны. Склейка двух полусфер (что фото, что видео) происходит на лету с помощью софта внутри камеры. Матрицы имеют разрешение по 13 мегапикселей, и на сфере их результат складывается.

Видео пишется с максимальным разрешением 2560х1280 и программно подрезается до формата 2K. Из приятных моментов также отмечу 3 микрофона, «натыканные» с разных сторон, благодаря чему обеспечивается звук 5.1.

На одном из бортов есть кнопка включения и переключения режимов съемки — обе камеры или только одна, а под главным объективом, на одной из сторон, — клавиша записи. Короткое нажатие — фото, длинное — запись видео.

Снизу на корпусе разъем для штатива, а также USB type C для синхронизации и зарядки и слот для карточек MicroSD (максимум 2Tb). Аккумулятор несъемный, на 1200 mAh, и обеспечивает около 70 минут записи в режиме видео.

На счет качества. С фото все более-менее прилично, если не темно, то и шума будет немного, хотя любой современный смартфон даст большую детализацию при сумке панорамы и более высокое качество деталей. Другое дело, что смартфон наверняка ошибется в стыке сложных поверхностей или текстур, а тут склейка всегда ровная и идеальная. Примеры таких фото лучше всего смотреть у меня на Facebook.

С видео все грустнее: оно всегда довольно «замыленное «, и не смотря на формат записи 2K, тянет в лучшем случае на HD, даже в идеальных условиях съемки, не говоря уже про ночные условия.

Кстати, я уже тестировал одну подобную камеру — Samsung Gear 360. Это прямой конкурент LG 360 CAM с немного разными характеристиками и в другом форм-факторе. У Samsung получился шарик, а заявленное разрешение видео аж 4K,и на момент анонса мне показалось, что Gear 360 намного интереснее, а LG 360 CAM просто «гадкий утенок» рядом с ним…. И как же я ошибался!

Начнем с того, что при максимальных настройках качества реальна картинка у LG точно не хуже, если даже не лучше, чем у Samsung. Особенно сложным для таких камер является склейка на стыке двух сфер и выбор правильной экспозиции для передней и задней камеры -зачастую два куска сферы получаются с разным уровнем освещенности, и на склейке это сильно заметно. Так вот, у Gear 360 я наблюдал такой эффект довольно часто, а у LG 360 CAM почти никогда.

Второй момент — удобство использования. Самсунговский шарик диаметром около 6 сантиметров, конечно, не большой, но ужасно неудобный при транспортировке, а в комплекте идет лишь мягкий мешочек для переноски. У LG легкий брусок 10 на 2.5 сантиметра в жестком кейсе отлично «растворяется» в переднем кармане брюк, и всегда под рукой!

Настройка управление идет со смартфона через специальный софт, причем камера совместима и с IOS, и с Android.

Приложение довольно удобное, показывает уровень сигнала, заряд батареи и прочую служебную информацию. Тут же есть и превью картинки, правда, оно теряется на расстоянии примерно 5-6 метров, тогда как включать и выключать запись можно до 10-15 метров.

Теперь о том, где это работает. Прежде всего это VR-шлем любой модели и любого производителя — там погружение в 360 градусов будет полным. Если же VR-шлема нет сейчас, такой формат понимают 3 интернет сервиса.

Первый — это Youtube, на котором вы сейчас смотрите это видео. Причем тут тоже не все просто. Если загружать ролик сразу с камеры, он получается правильной сферой, поскольку камера расставляет специальные маркеры и сама объясняет Youtube что к чему.

Если перенести видео с карточки на компьютер и выгрузить с него в Сеть, то велика вероятность получить плоскую и искаженную картинку. Для правильной выгрузки нужен специальный софт.

Второй сервис — Facebook. Тут все работает круто — и фото, и видео распознаются сразу, а наклон телефона или планшета позволяет перемещаться по виртуальной сфере.

Третий вариант — Google Street View, он понимает только фото, зато может делать интервальную съемку. Таким образом, перемещаясь на велосипеде с закрепленной на голове камерой, можно сделать серию панорам с разных ракурсов.

Теперь о том, что по чем. К моему огромному удивлению, LG CAM 360 официально в России так и не начала продаваться. Летом вроде бы собирались и даже озвучили цену в 19900, но по состоянию на начало октября 2016 года камеру можно купить либо у серых продавцов, либо самой LG в других странах.

Например, я купил эту игрушку на Amazon за 179 долларов, и это самая низкая цена за сферическую камеру в Мире. Все конкуренты продают подобные решения, минимум в 2 раза дороже, а профессиональная техника стоит на порядок больше.

Итак, выводы. Сначала плюсы:

LG 360 CAM — самое доступное подобное решение на рынке, но далеко не самое простое!

Аппарат крайне удобен формой и габаритами для постоянного ношения.

Новые возможности селфи и съемки с эффектом присутствия.

Хороший объектный звук.

Что не понравилось:

Качество видео далеко не 2K.

Мало сервисов в реальной жизни, где можно смотреть такое фото и видео.

Пожелал ли я о покупке? Ни капли! За свои деньги камера отрабатывает кайф на 300%, и я, никогда не любивший дурацкие селфи, придумал новый жанр этого развлечения, когда ты как бы являешься частью сцены, и это очень круто!

А теперь видео версия обзор LG 360 CAM: