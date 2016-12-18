MacBook Air за 180$. Чудеса мимикрии.

Сегодня у нас экспериментальный обзор гаджета — в диалоге с живой аудиторией. Для этой цели мы приехали в одну из питерских школ и пообщались с учениками 9-го класса, проведя своеобразный урок «гаджетоведения»…
Для начала я хотел бы начать с Зоологии и вспомнить о «мимикрии». Для тех кто не помнит, о чем это, в Википедии есть определение термина: «Сходство окраски и формы у некоторых животных и растений с другими или с окружающей средой, полезное им в борьбе за существование».
Точная и емкая формулировка, объясняющая, зачем сове быть похожей на ветку. Все просто: ни жертва, ни хищник ее не видят, а она спокойно решает свои вопросы.
Гаджет, о котором мы сегодня поговорим, тоже пример мимикрии, но несколько иного рода, и пытается издалека выдать себя за другое, гораздо более дорогое устройство, но сделан, слава богу, не из дерева…
Это ноутбук родом из Поднебесной, который с расстояния в метр очень пытается прикинуться продуктом компании Apple из линейки MacBook Air, но стоит взять его в руки, как чары развеиваются.
Называется эта штука Ezbook 2 Jumper . В качестве эксперимента аппарат был куплен в день распродаж 11.11 в одном из китайских интернет-магазинов даже не из-за внешности, а благодаря неплохому соотношению характеристик и стоимости всего в 180$ с бесплатной доставкой, что по нынешнему курсу составляет менее 12000 рублей.
Но прежде чем мы перейдем к характеристикам, позвольте все-таки встретить этот агрегат по одежке, уж больно клево это у него получается!
Итак, разработчики гаджета явно были вдохновлены уже не новой линейкой MacBook Air, состоящей из алюминиевых ноутбуков с диагональю 11 и 13 дюймов.
Новое творение получило 14-дюймовую матрицу, и, забегая вперед, отмечу, что она даже более высокого качества, чем у оригинала.
Другое дело, что алюминиевый кузов за такие деньги нам никто и не обещал, и Ezbook 2 выполнен из гладкого тщательно покрашенного под алюминий пластика, который на вид не возможно отличить даже вблизи.
Зато более легкие материалы позволяют 14-ти дюймовому китайцу весть примерно так же, как оригинальный MacBook Air 11. А вот контрастные черные кнопки и крупный тачпад без видимых клавиш сделаны очень тщательно, и, если не присматриваться слишком дотошно, выглядят почти также, как и у оригинала.
Первое визуальное послабление китайские умельцы дали себе в способе защиты верхней крышки от контакта с нижней частью в транспортном положении.
В китайском исполнении решили ограничиться 4-мя резиновыми бугорками, за которыми, скорее всего, еще и прячутся винты крепления — дешево и сердито. У оригинала по кромке протянута тонкая резиновая прокладка, которая не позволяет одной крышке тереться об другую, когда аппарат сложен.
Феерией же нового стиля стал светящийся логотип на задней крышке, по аналогии с Apple, которая для засветки надкушенного яблочка просто использовала обратное свечение матрицы.
Правда, тут светится слово Jumper, вырезанное в крышке, с ничем не заполненной пустотой внутри букв.
Сразу же хочется пожелать компании за небольшую доплату расширить и продолжить это начинание, предложив пользователям самим заказывать текст, который они хотели бы превратить в светящиеся задник своего ноутбука.
Скажем, за лишние 10 долларов можно было бы получить аппарат со своим именем или девизом. Я бы заказал — «тырить чужие идеи не хорошо», и пусть светится в темноте))
Слава богу, что объектом вдохновения на этот раз стал MacBook не самого последнего поколения, благодаря чему на бортах живут парочка обычных USB-портов, HDMI-выход для подключения к внешнему экрану или телевизору и ДАЖЕ выход на наушники!
Проблема лишь в том, что штекер питания здесь стандартный — круглый, а порты не подписаны. В результате начитаешь втыкать его и справа, и слева, принимая за нужный порт разъем для наушников…
Аппарат поставляется с английской версией Windows и такой же клавиатурой. И в том, и в другом случае это совсем не проблема, поскольку на Windows можно «накатить» русский languadge pack, а на клавиши нанести гравировку.
Делается это с помощью лазера, и в Питере этим занимаются наши друзья из «Лазерного центра». Кому интересно — делается все за 10 минут, а связаться с ними можно через их сайт.
Что касается начинки ноутбука, то тут конкурировать никто и не собирался, причем ни с Apple, ни с дорогими ноутбуками вообще.
Дело в том, что «балом тут правит» Intel Atom, который относится к нижнему сословию современных мобильных процессоров, а в качестве операционной системы используется Windows 10.
За вычисления отвечает Atom x5-Z8300 – SoC, изначально разрабатываемый для планшетных компьютеров Windows и Android.
И еще. Прежде чем я перейду к подробностям, давайте проведем маленький эксперимент — будем играть в WOT, и, таким образом протестируем реальную производительность, впечатления, нагрев и автономность.
Если быть точным, предлагаю играть без остановки 20 минут, меняясь ноутбуком, после каждого боя.
Итак, чипсет работает с частотой 1.44-1.84 ГГц (в режиме Burst) и построен по нормативам 14-нм техпроцесса (P1273) с FinFET на платформе Cherry-Trail.
Помимо процессорных ядер, в его состав входят графический адаптер HD Graphics с поддержкой DirectX 11.2 и контроллер памяти DDR3L-RS-1600. Графика Intel HD Graphics (Cherry Trail) основана на архитектуре Intels Gen8, она имеет 12 исполнительных устройств и тактовую частоту до 500 МГц.
По сравнению с предыдущим поколением Atom Bay Trail, производительность графики возросла на 40% и примерно сопоставима с Qualcomm Adreno 330 или PowerVR G6430.
Таким образом, система сможет переваривать игры Android в высоком разрешении без проблем, хотя по меркам Windows игры не самые свежие и не самые требовательные. Например, запущенная нами на ноутбуке игрушка показывала в среднем 30-40 FPS, хотя в особенно сложных сценах производительность падала и до 20FPS.
Кроме этого, на Windows недавно появился популярный на Android тест Antutu, хотя еще и на стадии beta-версии. С помощью него удалось привести производительность Jumper к понятным для нас цифрам:
Около 75000 попугаев на сегодняшний день уровень смартфона среднего, или чуть выше среднего уровня, и для Windows это, конечно же, не предел мечтаний.
Хотя если вспомнить стоимость всей системы, то за такие деньги даже весьма недурно… Больше выводов и мнение ребят можно посмотреть в видеоверсии обзора EzBook 2 Jumper, ссылку на которую можно найти ниже.
Я же считаю, что это скорее планшет с клавиатурой, чем полноценный ноутбук, но для офисных и повседневных задач его производительности будет вполне достаточно, а благодаря мимикрии он еще и не останется не замечен…
MacBook Air за 180$. Чудеса мимикрии.: 24 комментария
Что происходит ? Какие мальчики????
Для тех, кто в танке! Подключить питание можно как с левой стороны, так и с правой, именно об этом и позаботились Китайские «вурдалаки» в угоду потребителю!
Нормальные парни) 9 класс
Какая-то непонятная школа, с 10 часов работает, ученики сидят по отдельности, школьной формы нет. Школа в первую очередь должна учить дисциплине и социализировать людей. Я бы своего ребенка не отдал в такую, надеюсь, что к тому времени, когда у меня появятся свои дети, нормальные школы еще останутся.
Да и тему вы плохую выбрали, детям надо показывать lego mindstorm, arduino или его аналоги.
Форма это показатель нормальной школы?) Это попытка подавления личности и создание серой массы. Где то в мире может и по другому, но у нас, я только так этот момент и воспринимаю.
Не попытка подавления личности, а способ обозначить границы дозволенного. Если надел коньки, то ты должен кататься, если надел школьную форму, то ты должен учиться. В форме легче осознать свою роль.
Если надел маску то должен убивать .. ага, хорошая логика 🙂
а типа без формы все учиться ты не можешь ?
я тоже не согласен- приходи хоть в перьях, главное учись!
Могу предположить, что EZ — это сокращение от англ. слова «easy».
Китайцы и сами могут не знать- просто вязли две буквы, потому что загадочно)))
Для тех, кто в танке! Подключить питание можно как с левой стороны, так и с правой, именно об этом и позаботились Китайские «вурдалаки» в угоду потребителю!
Не совсем верно- правый порт для наушников
Тестировали на автономность?
да в игрушке за 20 минут 8%
Странный обзор, видимо решили поэкспериментировать, но эксперимент не удался. Даже не знаю зачем школоте всё это, или это намёк для кого обзоры делаются, хз это всего лишь ИМХО, но обзор очень даже странный.
Смотрю Андрея пожалуй с первого выпуска. Если не ошибаюсь там HTC был. Так вот, со времен этого обзора не было выпуска мутнее этого. Посмотрел минуты 3 и выключил.
Задумка неплохая, но…немного недоработано, что ли. Похоже на открытые уроки в школе (скука смертная была). Сперва подумал, что будет явная реклама Эппл, как оказалось, был неправ. Про ноутбук даже пометочку себе мысленную сделал.
Зачем 9 классникам пихать китайщину в учебное время? Чтобы спасти семейный бюджет родителей этой школоты?
Непонятно, зачем нужно было снимать в школе?
Вы хотите больше подписчиков? Или просто эксперимент?
Школьники сейчас сам лучше разбираются в тех.характеристиках.
Да и это не тема для обучения в школах!
Мне, как подписчику канала и человеку, просмотревшему все выпуски Андрея, понравились прямые эфиры в студии (в начале с ужасными корбками под потолком=))), понравилась оригинальная подача материала и желание найти реально стоящие экземпляры в этой куче г-вна, что сейчас на рынке.
Продолжайте в том же духе! Успехов
Андрей,а можно ссылочку магазина где покупали?
gearbest.com там найдете
Что происходит??
Лучше попробовать и пожалеть, чем жалеть, что никогда не пробовал. Стивен Фрай.
Поставил лайк под видео, не очень понимаю откуда столько дизлайков, неужели люди не понимают, что это не было заготовленное занятие или текст, все снималось одним дублем..
Видео интересное, но привычнее вас видеть на студии)