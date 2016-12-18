MacBook Air за 180$. Чудеса мимикрии.

Сегодня у нас экспериментальный обзор гаджета — в диалоге с живой аудиторией. Для этой цели мы приехали в одну из питерских школ и пообщались с учениками 9-го класса, проведя своеобразный урок «гаджетоведения»…

Для начала я хотел бы начать с Зоологии и вспомнить о «мимикрии». Для тех кто не помнит, о чем это, в Википедии есть определение термина: «Сходство окраски и формы у некоторых животных и растений с другими или с окружающей средой, полезное им в борьбе за существование».

Точная и емкая формулировка, объясняющая, зачем сове быть похожей на ветку. Все просто: ни жертва, ни хищник ее не видят, а она спокойно решает свои вопросы.

Гаджет, о котором мы сегодня поговорим, тоже пример мимикрии, но несколько иного рода, и пытается издалека выдать себя за другое, гораздо более дорогое устройство, но сделан, слава богу, не из дерева…

Это ноутбук родом из Поднебесной, который с расстояния в метр очень пытается прикинуться продуктом компании Apple из линейки MacBook Air, но стоит взять его в руки, как чары развеиваются.

Называется эта штука Ezbook 2 Jumper . В качестве эксперимента аппарат был куплен в день распродаж 11.11 в одном из китайских интернет-магазинов даже не из-за внешности, а благодаря неплохому соотношению характеристик и стоимости всего в 180$ с бесплатной доставкой, что по нынешнему курсу составляет менее 12000 рублей.

Но прежде чем мы перейдем к характеристикам, позвольте все-таки встретить этот агрегат по одежке, уж больно клево это у него получается!

Итак, разработчики гаджета явно были вдохновлены уже не новой линейкой MacBook Air, состоящей из алюминиевых ноутбуков с диагональю 11 и 13 дюймов.

Новое творение получило 14-дюймовую матрицу, и, забегая вперед, отмечу, что она даже более высокого качества, чем у оригинала.

Другое дело, что алюминиевый кузов за такие деньги нам никто и не обещал, и Ezbook 2 выполнен из гладкого тщательно покрашенного под алюминий пластика, который на вид не возможно отличить даже вблизи.

Зато более легкие материалы позволяют 14-ти дюймовому китайцу весть примерно так же, как оригинальный MacBook Air 11. А вот контрастные черные кнопки и крупный тачпад без видимых клавиш сделаны очень тщательно, и, если не присматриваться слишком дотошно, выглядят почти также, как и у оригинала.

Первое визуальное послабление китайские умельцы дали себе в способе защиты верхней крышки от контакта с нижней частью в транспортном положении.

В китайском исполнении решили ограничиться 4-мя резиновыми бугорками, за которыми, скорее всего, еще и прячутся винты крепления — дешево и сердито. У оригинала по кромке протянута тонкая резиновая прокладка, которая не позволяет одной крышке тереться об другую, когда аппарат сложен.

Феерией же нового стиля стал светящийся логотип на задней крышке, по аналогии с Apple, которая для засветки надкушенного яблочка просто использовала обратное свечение матрицы.

Правда, тут светится слово Jumper, вырезанное в крышке, с ничем не заполненной пустотой внутри букв.

Сразу же хочется пожелать компании за небольшую доплату расширить и продолжить это начинание, предложив пользователям самим заказывать текст, который они хотели бы превратить в светящиеся задник своего ноутбука.

Скажем, за лишние 10 долларов можно было бы получить аппарат со своим именем или девизом. Я бы заказал — «тырить чужие идеи не хорошо», и пусть светится в темноте))

Слава богу, что объектом вдохновения на этот раз стал MacBook не самого последнего поколения, благодаря чему на бортах живут парочка обычных USB-портов, HDMI-выход для подключения к внешнему экрану или телевизору и ДАЖЕ выход на наушники!

Проблема лишь в том, что штекер питания здесь стандартный — круглый, а порты не подписаны. В результате начитаешь втыкать его и справа, и слева, принимая за нужный порт разъем для наушников…

Аппарат поставляется с английской версией Windows и такой же клавиатурой. И в том, и в другом случае это совсем не проблема, поскольку на Windows можно «накатить» русский languadge pack, а на клавиши нанести гравировку.

Делается это с помощью лазера, и в Питере этим занимаются наши друзья из «Лазерного центра». Кому интересно — делается все за 10 минут, а связаться с ними можно через их сайт.

Что касается начинки ноутбука, то тут конкурировать никто и не собирался, причем ни с Apple, ни с дорогими ноутбуками вообще.

Дело в том, что «балом тут правит» Intel Atom, который относится к нижнему сословию современных мобильных процессоров, а в качестве операционной системы используется Windows 10.

За вычисления отвечает Atom x5-Z8300 – SoC, изначально разрабатываемый для планшетных компьютеров Windows и Android.

И еще. Прежде чем я перейду к подробностям, давайте проведем маленький эксперимент — будем играть в WOT, и, таким образом протестируем реальную производительность, впечатления, нагрев и автономность.

Если быть точным, предлагаю играть без остановки 20 минут, меняясь ноутбуком, после каждого боя.

Итак, чипсет работает с частотой 1.44-1.84 ГГц (в режиме Burst) и построен по нормативам 14-нм техпроцесса (P1273) с FinFET на платформе Cherry-Trail.

Помимо процессорных ядер, в его состав входят графический адаптер HD Graphics с поддержкой DirectX 11.2 и контроллер памяти DDR3L-RS-1600. Графика Intel HD Graphics (Cherry Trail) основана на архитектуре Intels Gen8, она имеет 12 исполнительных устройств и тактовую частоту до 500 МГц.

По сравнению с предыдущим поколением Atom Bay Trail, производительность графики возросла на 40% и примерно сопоставима с Qualcomm Adreno 330 или PowerVR G6430.

Таким образом, система сможет переваривать игры Android в высоком разрешении без проблем, хотя по меркам Windows игры не самые свежие и не самые требовательные. Например, запущенная нами на ноутбуке игрушка показывала в среднем 30-40 FPS, хотя в особенно сложных сценах производительность падала и до 20FPS.

Кроме этого, на Windows недавно появился популярный на Android тест Antutu, хотя еще и на стадии beta-версии. С помощью него удалось привести производительность Jumper к понятным для нас цифрам:

Около 75000 попугаев на сегодняшний день уровень смартфона среднего, или чуть выше среднего уровня, и для Windows это, конечно же, не предел мечтаний.

Хотя если вспомнить стоимость всей системы, то за такие деньги даже весьма недурно… Больше выводов и мнение ребят можно посмотреть в видеоверсии обзора EzBook 2 Jumper, ссылку на которую можно найти ниже.

Я же считаю, что это скорее планшет с клавиатурой, чем полноценный ноутбук, но для офисных и повседневных задач его производительности будет вполне достаточно, а благодаря мимикрии он еще и не останется не замечен…