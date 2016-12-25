Pipo P9. Планшет с сюрпризами.

Вероятно вы заметили, что обзоры планшетов и на нашем канале, и на сайтах наших друзей появляются намного реже, чем на смартфоны. Дело тут вовсе не в утрате интереса со стороны пользователей, а в том, что новинок на планшетном рынке сейчас в примерно 10 раз меньше чем на смартфонном, поскольку производители сами никуда не торопятся.

Интерес к этому сегменту устройств заметно ослаб еще в прошлом году, когда оказалось, что планшеты люди меняют в три раза реже чем смартфоны, предпочитая пользоваться одним и тем же гаджетом с крупным экраном на протяжении нескольких лет, и раз купив планшет, совсем не торопятся менять его на что-то другое.

Причин этому явлению много, например, отсутствие новых функций. Покупатели рассуждают примерно так — зачем менять, если и так все работает, а кардинальных отличий не появилось…

Еще одной причиной можно считать тот факт, что к планшетам относятся значительно аккуратнее, не таскают их ежедневно в кармане, реже роняют на пол или случайно топят в унитазе, соотвественно и выживают планшеты значительно дольше смартфонов. А дальше логика очень простая- если покупают их реже, значит и производить их можно не так часто — рынок сам пытается регулировать ситуацию, но не всегда удачно.

Дело в том, что когда ты захочешь купить новый и интересный планшет, окажется, что все топовые производители предлагают либо прошлогодних флагманов, либо совсем уже бюджетный отстой, с дохлой начинкой и ужасными экранами, который и ребенку то купить рука не поднимется.

Исключения, конечно же есть, но очень редки, вроде недавно рассмотренного нами Huawei mediapad m3, едва ли не единственной топовой новинки 2016 года в своем классе.

На фоне всеобщего затишья довольно не плохо играют китайцы, причем шанс появляется даже у тех, компаний, которые не могут напрямую конкурировать с грандами, и вылезают только за счет интересных решений и хорошей начинки.

Сегодня я подискал как раз такой экземпляр от компании со странным названием Пайпо (Pipo). Это модель P9, предлагающая за гуманные деньги очень бодрую, по нынешним временам производительность, и оригинальный набор портов для подключения, расположенный сразу же на борту.

Пожалуй, именно это коммуникационное изобилие на является первым сюрпризом, при знакомстве с планшетом, особенно на фоне того, как Apple движется в диаметрально противоположную сторону, удаляя все порты с корпуса, которые попались «под горячую руку».

P9 в этом смысле больше похож на ноутбук, чем на обычный 10-ти дюймовый планшет на Android, но именно такая забота о нуждах пользователя для многих может быть заметным преимуществом при покупке. Но прежде чем мы поговорим о том, что тут и зачем, несколько слов о конструкции в целом, в которой нет ничего необычного:

Аппарат построен вокруг 10-ти дюймового экрана с очень удачным соотношением сторон 16:10, благодаря чему корпус не слишком вытянутый как у других Android планшетов и не совсем «квадратный», как на iPad.

IPS матрица имеет достойное FHD разрешение, благодаря чему детализация на порядок приятнее, чем у дешевых 10-ти дюймовых матриц, предлагающих максимум 1280х800.

Тут в нашем распоряжении 1920х1200 точек с адаптивной регулировкой яркости и приличными углами обзора, свойственными для любых IPS матриц.

Недостатки те же- на больших углах отклонения от вертикали слегка падает и контрастность и яркость, да и черный не настолько глубокий, как у Amoled матриц, хотя цветовая гамма настроена оптимально, и впечатление дисплей производит очень достойное.

Сам корпус хоть и из пластика, не лишен оригинальности. Дело в том, что две вертикальные зоны слева и справа на задней стенке покрыты небольшими бугорками, благодаря чему держать планшет довольно удобно и в руках не скользит.

Тут же, на спине, под двумя решетками живут очень звонкие стерео динамики, хотя назвать ласкающим слух их тембр язык как то не поворачивается…

Нижний, правый и верхний торцы планшета абсолютно пустые, зато сверху прямо таки раздолье для подключения любой периферии.

Я бы даже сказал так — это самый богатый набор портов, который я когда либо видел на борту обыкновенного Android планшета, потому что тут есть все что нужно и даже с запасом.

Например круглый разъем питания, через который гаджет должен подзаряжаться. На первый взгляд это epic fail, ведь потеряв или забыв оригинальную и не стандартную зарядку — пиши пропало, но это не так! Тут же рядом есть microUSB разъем, через который аппарат может подключаться к компьютеру для передачи данных, и не менее прекрасным образом заряжаться.

Предположу, что скорость зарядки будет несколько меньше, поскольку на борту живет довольно емкий аккумулятор 6800 mAh, а штатный адаптер выдает зарядный ток 2.5A. USB в этом смысле скромнее, а скоростная зарядка тут вовсе не предусмотрена, так что наполнять «полный бак» электронами через USB придется минимум часа за 4, а штатная зарядка сделает эту работу на четверть быстрее.

Обратной стороной медали является отличная живучесть гаджета, и долгой дорогой, от одной зарядки это позволит посмотреть пару фильмов, а потом вдоволь наиграться…

Еще такое странное сочетание отдельного разъема зарядки microUSB для синхронизации позволяет заряжать и подключать аппарат к компьютеру одновременно, хотя для чего это может пригодиться в реальной жизни — ума не приложу, тем более что тут рядом нас ждет еще один сюрприз — второй microUSB порт, используемый исключительно для HOST подключения.

Это значит, что через идущий в комплекте переходник можно воткнуть в планшет внешнюю флешку или жесткий диск с фильмами, и вот в таком случае одновременно заряжать гаджет функция точно не лишняя!

Единственный нюанс на фоне такого великолепия заключается в том, что кабель для этих разъемов нужен не обычный а хитрый. Разъем того, что идет в комплекте, в отдельной коробочке, примерно на миллиметр длиннее стандартного- видимо внутренности планшета конструктивно расположились чуть дальше.

Соответственно, обычный кабель до разъема просто не достает и это нужно учитывать!

На этом сюрпризы Pipo P9 не завершаются, поскольку на густо усеянном верхнем торце нашлось место и miniHDMI для подключения к телевизору, и просто воткнув соотвествующий кабель, изображение на дисплее дублируется на внешний экран без всяких «танцев с бубном», а это значит, что подключить такой планшет в дороге можно к телевизору в гостинице, и смотреть кино уже на большом экране.

А еще тут же рядом с кнопкой включения есть аппаратная кнопка «Возврат» и таком виде это очень редкий зверь на планшетах. Она удобна, когда какое-либо приложение работает в полноэкранном режиме и скрывает кнопки, «нарисованные» на экране.

Тут же рядом есть микрофон, разъем для подключения наушников, и слот для карточек microSD, с помощью которого можно расширить 32 гигабайта встроенной памяти. Еще дальше обнаруживаем слот для подключения симкарты, причем P9 может работать в сетях 4G/LTE, что делает его не плохим выбором для интернета в разъездах и командировках, особенно с учетом встроенного GPS/Glonass модуля и работы в качестве навигатора. Только, имейте ввиду — голосовые звонки этот радио модуль не поддерживает, есть лишь полноценное приложение для приема и отправки СМС.

На этом демонстративное изобилие, как и логика разработчиков, резко заканчиваются, потому что аппаратных кнопок управления громкостью гаджету не досталось!

Да, именно так- на борту есть какие угодно разъемы и редкие даже для флагманских гаджетов опции, но регулировать громкость можно лишь с помощью наэкранного меню в нижней строке, которая слегка модифицирована и содержит не 3, а 6 значков.

Помимо трех всем привычных здесь добавлена регулировка громкости и значок, убирающий эту панель за пределы экрана.

На этом сюрпризы не заканчиваются, но на этот раз сюрприз снова приятный. Речь идея об аппаратной начинке и совершенно удивительном процессоре, родом из поднебесной.

Чипсет зовется Rockchip RK3288, и это довольно свежий боец, от компании, которая никогда не выделялась на ниве чипмейкерства, поскольку все ее творения монголе к ряду были слабыми и крайне бюджетными, но времена изменились!

По сравнению с прошлой версией RK3188 изменилась архитектура ядер — теперь это четверка Cortex-A17 вместо Cortex-A9, а также слегка подросла максимальная частота с 1.6 до 1.8 ГГц.

Главное же изменение коснулось графического адаптера, который добавил прыти сразу в 5 раз, поскольку древний Mali-400 MP4 уступил место шустрому Mali-T764.

Такая связка позволила большому 10 ти дюймовому планшету с FHD разрешением набрать 51000 попугаев Antutu, тогда как RK3188 не поднимался выше отметки 18-20 тысяч. 50- же тысяч сегодня показатель не дурной даже по смартфонным меркам, а это значит, что герой нашего видео сгодится не только для социальных сетей, интернет серфинга или кино в дроге, но и в качестве не плохой игровой лошадки!

Например Epic Citadel с настройками максимального качества графики проходила тест на отметке 38 FPS, а танки остаются прекрасно играбельгыми не только на слабых, но и на средних настройках…

Также отмечу, что большой пластиковый корпус под нагрузкой почти не греется, а все приложения работают гладко, без вылетов и зависаний.

Сама система Android 5.1 благодаря 2-м гигабайтам оперативки, отсутствию надстроек и украшательств работает бодро и плавно. Из предустановленных приложений, кроме встроенного файл менеджера, установщика внешних файлов и плеера 4K видео есть только приложения Google и, конечно же, сам PlayMarket- в общем ничего лишнего.

Если среди наших зрителей, есть те, кому важно наличие камер на 10-ти дюймовом планшете — сообщаю — они есть.

Фронтальная оснащается 2-х егапиксельным сенсором для видео звонков и способна записывать видео 480p, а задняя 8-ми мегапиксельная.

Про нее стоит отметить наличие автофокуса и расположенную рядом с объективом одиночную вспышку, впрочем, ожидать хоть мало мальски стоящих снимков от такого решения я бы все-таки поостерегся, но кому интересно — пожалуйста:

Сила Pipo P9 совсем не в этом, а именно в удивительном наборе способов подключения планшета к внешнему миру, встроенному 4G/LTE и весьма достойной производительности, которая позволяет этому гаджету быть мощнее почти наверное половины всех планшетов, которые можно сегодня найти на магазинной полке…

Видео обзор Pipo P9:

Партнер выпуска магазин Cybernetic.pro, где можно приобрести Pipo P9