Samsung Gear S3 frontier. Час пробил!

Тема часов для меня весьма не простая и очень личная. Сколько помню себя в сознательной жизни — наручные часы всегда со мной, сначала просто красивые и удобные, а по мере понимания, стильные и весьма качественные. Так к 2012 году я владел не плохой, на мой взгляд, коллекцией, куда входили Longines La Grande Classique, TAG Heuer Link и еще пара менее именитых швейцарцев.

Почему именно 2012? Все просто- именно в этом году ранее никому неизвестная копания Pebble представила первые умные часы с современными функциями, и синхронизацией со смартфоном.

Это был проект на Kickstarter . Разработчики просили на запуск серийного производства 100000 USD, а получили более 10 миллионов от 68000 потенциальных клиентов, которые проголосовали своими взносами и, фактически, запустили целую индустрию носимых смарт гаджетов, которые мы имеем сегодня.

Google с Android Wear появился только спустя 2 года — в начале 2014, практически одновременно с LG G Watch, и уже после этого новые подобные гаджеты стали попадать на прилавки каждый месяц, как грибы после дождя.

В 2015 к этой гонке присоединился и Apple со своей моделью Watch и стало окончательно ясно, что тема есть, и умные часы если не выталкивают обычные на свалку истории, то предлагают им потесниться в умах продвинутых пользователей.

Первый этап этой гонки лично я пропустил. Нет, я конечно внимательно наблюдал за развитием Pebble watch, но себе не купил — слишком уж разительный контраст на руке между нормальными часами и тем детским садом, который нарисовали дизайнеры Pebble.

А вот с появлением Android Wear не устоял, решив попробовать довольно быстро остановился на модели LG G watch R за круглый Amoled экран и качественную реализацию.

В итоге я с ними уже больше года, хотя шедевральной их внешность тоже назвать трудно, так, на четверочку с минусом, причем ситуацию довольно сильно спасает качественный кожаный браслет от Breitling chronomat evolution, с застежкой -бабочкой, который эффектнее и удобнее штатного, на порядок, хотя достаточно обтрепался.

При всем при этом, встроенные мозги и удобство использования умного ассистента на запястье незаметно и бесповоротно вычеркнули из повседневной эксплуатации обычные часы, какими бы крутыми и классными они не были. Для полного счастья оставалось найти прибор, сочетающий продвинутую смарт начинку и эффектную внешность.

Проблема в том, что до недавнего времени такие часы выпускали лишь технологические гиганты, привыкшие рисовать смартфоны или смарт браслеты, и даже у Apple, по большому счету, получились не ЧАСЫ, а пирожок с колесиком.

Первый звоночек прозвенел в 2015, когда швейцарская часовая компания Tag Heuer, совместно с Google и Intel выпустили модель Connected.

С того момента и до сих пор, это самые красивые и эффектные смарт часы в Мире, у которых есть все — имя, стиль, материалы и реализация на высшем уровне. Все очень круто, кроме цены, которая в несколько раз выше любых аналогов. На сегодняшний день это около 100 тысяч рублей, что для швейцарских часов весьма гуманно, но по меркам гаджетов где-то на пол дороге к Луне, и даже меня эта цифра остановила в раздумьях… А что в этот момент делали другие?

Huawei показали Watch и сказали, что это тоже премиум благодаря металлическому корпусу и сапфировому стеклу, но выглядели они не лучше моих LG, так что тоже мимо.

Недавние модели Sony, Moto или Asus тоже были лишь гаджетами, и даже Samsung, которые очень стараюсь выпендриться набором функций и изогнутой формой не цепляли по-настоящему.

В 2016 до многих производителей наконец-то дошло, что смарт часы должны выглядеть как часы, а не как их имитация для детского сада, отдав проектирование своих гаджетов нормальным дизайнерам.

Так на сентябрьской IFA на свет появились сразу два красавца — Asus Zenwatch 3 и Samsung Gear S3- которые сразу выглядят круто, существенно отличаясь, от всего, что было до этого. Лично я был сражен изделием от Samsung, представленным в двух ипостасях — гламурно классическом и брутально- спортивном. Они даже назывались Classic и Frontier, что в переводе с английского означает граница или рубеж. Подробнее о первом впечатлении сейчас я рассказывать не буду — кому интересно посмотрите наш репортаж с той самой выставки.

Помню покидал Берлин под впечатлением от версии Frontier, засевших занозой в списке желаний, не меньше, чем Tag Heuer Connected. Интерес был еще и с практической точки зрения, поскольку, в отличии от большинства смарт часов на Android Wear, Samsung продолжает «дудеть в свою дудку» развивая операционную систему Tizen, тюнингуя и допиливая ее по своему усмотрению.

И вот в декабре Samsung Gear S3 поступили в продажу в российскую розницу по цене ровно в 4 раза меньше уже упомянутого Tag Heuer, и я решил сделать себе новогодний подарок.

Интересный момент — в фирменных магазинах Samsung модель S3 classic была в наличии, а S3 Frontier поставлялись исключительно под заказ, хотя привозили их якобы поровну и цена на них одинакова. Почему-то мне кажется, что связано это с тем, что крутизну Frontier оценил не только я, и обычные блестяшки, рядом с цветом матовый титан смотрятся не так здорово, хотя это конечно же весьма субъективно.

Итак, что мы имеем? Прошлогодний Gear S2 были весьма интересным гаджетом с уникальным крутящимся безелем, который позволял листать пункты меню и управлять часами интуитивно и просто. Проблема была лишь в том, что они были никакими с точки зрения внешности, и вслед за техническим прорывом нужен был прорыв в исполнении, дизайне и материалах.

Ходят слухи, что для этой задачи Samsung наняли самого сумасшедшего часовщика современности Ивана Арпа, знаменитого своими невероятными часами, в корпусе которых используются застывшая лава вулкана, лунная пыль настоящие пули, крылья бабочек и даже засохшие фекалии динозавров, и это не шутка!

Этот человек был причастен к взлету мануфактуры Romain Jerome, а после создал собственный часовой бренд ArtyA и скандально прославился как раз такими сумасшедшими экспериментами за баснословно большие деньги.

Теперь вы понимаете, кому доверились ребята в Samsung, конечно если эти слухи не выдумка, и Иван Арпа, хотя бы консультировал тех, кто причастен к созданию стиля Gear S3.

На мой взгляд у них все получилось, по крайней мере с моделью Frontier, и тут, слава богу, обошлось без инкрустации метеоритами или элементами поднятого со дня Титаника, а господин Арпа делал и такое, но шарма у новинки от этого не убавилось.

Новинка хороша именно в деталях. Это прежде всего красивые и очень тщательно исполненные часы, а затем уже электронный гаджет, а не наоборот, как в случае с G Watch R и если положить их рядом, становится понятно, к чему приложил руку настоящий часовой дизайнер.

Традиционно для флагманских решений Samsung, в S3 напихали такое количество функций, что некоторые из них кажутся даже избыточными.

Например, внутри корпуса есть датчики измеряющие давление и высоту над уровнем моря, благодаря чему такие часики могут самостоятельно предсказывать тренд изменения погоды и считать этажи, которые вы пробежали за день, подбадривая ежедневной сводкой. Многие фишки оказались крайне полезны, например встроенный gps позволяет вести по маршруту независимо от смартфона и строить точные треки во время пробежки.

На борту есть динамик, и устройство можно настроить так, чтобы во время входящего вызова, повернув кольцо можно было ответить или с телефона, или прямо с часов, и во многих случаях так даже удобнее.

Версия S3 Frontier отличается от S3 Classic 3-ми пунктами. Во-первых это дизайн, о котором я уже сказал выше, и добавлю лишь то, что не сильно выпирающие кнопки на правом торце гораздо удобнее торчащих почти на 3 миллиметра, потому что не впиваются в руку.

Во-вторых это стандарт защиты, с которым снова повезло Frontier — тут это военный MIL-810G, что подразумевает защита от вибрации, ударов и перепадов температуры, тогда как S3 Classic имеет привычный IP68 и охраняет от попадания лишь песка и влаги.

Третим пунктом можно было пренебречь вовсе, но я все же отмечу, что Classic весит 57, а Frontier 62 грамма. Возможно для кого-то эти 5 граммов разницы имеют значение.

Еще один момент связан с тем, что в некоторых странах Мира Frontier продается со встроенной симкой, лоченной на местного оператора связи, и может работать совсем автономно, но нам это не грозит — для России такая версия не будет доступна.

Что касается экрана, то тут он одинаковый на двух версиях, и точно такой же, как у привычных для меня LG — полностью круглая Amoled матрица с диагональю 1.3». Разрешение, правда, слегка повыше 360х360, а не 320х320 точек, но на глаз это почти не заметно.

Гораздо важнее, что у него намного выше предельная яркость, что очень важнее солнечным днем, и есть датчик, автоматически изменяющий яркость в зависимости от внешних условий, так что и в темноте свечение не раздражает.

Одной из главных моих претензий к почти любым смарт часам до недавнего времени, был тот факт, что их экран гас в режиме ожидания, что меня ужасно бесило. Так было и на предыдущих Gear S2 и на нынешних Apple Watch и на многих других, что выгодно отличало G Watch R от армии им подобных.

Пусть это больше высаживает батарею, но часы не выглядят мертвыми даже в режиме покоя и это круто! Видимо прислушиваясь к пожеланиям пользователя, в S3 Samsung добавила режим постоянно включенной подсветки Always On, к которому я так привык.

Для защиты экрана он слегка утоплен за кромку и прикрыт специальным стеклом Corning® Gorilla® Glass SR+, разработанным специально для носимых гаджетов, а еще в меню можно повысить чувствительность сенсора и управлять часами зимой через перчатки!

Любопытно, что корпус так нашпигован различными датчиками, что часы знают, когда они на руке, а когда нет, и поддерживают свечение только надетыми на запястье.

Если их снять и положить на стол или заряду — экран скоро потухнет для экономии энергии. А еще на обеих версиях используются стандартные ремешки с шириной 22 мм, которые можно купить в любом магазине, и это очень удобно.

В комплекте с Classic такой ремешок кожаный, а Frontier снабжается черным силиконовым с хвостами разной длины на тонкую и полную руку, чтобы идеально подогнать посадку, и ничего не мешало.

На счет зарядки — она не контактная, как у LG, Huawei и даже дорогущих Tag Heuer, а беспроводная, как у Moto 360 первого и второго поколения.

Это и хорошо и плохо. В плюсе то, что контакты на корпусе не пачкаются и не окисляются, а на контактную площадку не нужно специально целиться, опуская гаджет для зарядки.

В минусе же то, что сама зарядная станция довольно объемна, занимает место в рюкзаке для путешествия, а в случае утери обходится владельцу гораздо дороже.

Впрочем эту пилюлю способен подсластить тот факт, что благодаря более экономичной операционной системе Tizen и емкому аккумулятору на 380 мАч, S3 демонстрирует как минимум вдвое большую автономность, чем любые часы на Android Wear.

Разработчики говорят о 4-х днях автономки, хотя в моем режиме с включеным, дисплеем это около трех. Если же взять G Watch R, с аккумулятором еще большей емкости на 410 мАч, и Android Wear на борту, то даже после всех оптимизаций и апдейтов системы, они живут максимум полтора-два дня. Это значит, что зарядив часы, например, в пятницу, Samsung сможет дожить на даче до вечера воскресенья, а вот LG, при всем старании уже нет….

Вращающийся безель — находка просто шикарная, и на S3 он стал еще лучше. Во- первых кольцо имеет насечку, и также как весь корпус выполнено из качественной сталь 316L.

Во-вторых, вращение ободка дискретно, и сопровождается смачным, едва уловимым цоканием, и его чертовски приятно крутить слушая щелчки, и ощущая движение пальцами.

В третьих, это движение удивительно естественно и оправданно, ведь на поворот безлея выведены так называемые виджеты, отображающие уведомления, погоду, управление аудио плеером, календарь, показания датчиков, спортивную сводку и ярлыки приложений.

Все самое необходимое становится доступным буквально за два три щелчка поворотом кольца, и реализовано это намного удобнее, чем жестокое управление на Android Wear.

Я даже поймал себя на мысли, что никогда не вызывал к примеру календарь на LG, хотя он там есть, именно из-за не очевидного удобства и скорости доступа, а тут совсем другое дело.

Мои опасения о том, что кольцо будет крутиться под манжетой рубашки и вызывать различные приложения без моего ведома оказались беспочвенны, поскольку, благодаря уже упомянутым датчикам, часы понимают, что над ними ткань и игнорируют эти движения.

Интерфейс Circle UI нарисован старательно и весьма стильно. Управлять можно различным способами — кольцом, кнопками на боку или нажатиями на экран. Буквально все пункты и приложения адаптированы к круглой Amoled матрице и смотрятся очень эффектно.

Благодаря 4-м гигабайтам памяти, программы можно ставить прямо в часы, но сама навигация по такой каше несколько утомляет. И хотя здесь используется то же кольцо, а информация разбита на несколько рабочих столов, искать что-то долго и неудобно. Гораздо проще вытащить 4 самых необходимых ярлыка приложений в виджет, и получать к ним доступ за пару движений.

Самый главный пункт, который волновал лично меня на новых часах- найду ли я красивые циферблаты, к которым привык на Wear и которых для операционки от Google нарисованы уже тысячи.

На Tizen такого разнообразия нет, но мало вам не покажется. Для начала Samsung уже постаралась, и продает S3 с десятком предустановленных «шкурок», порой весьма симпатичных, и способных к кастомизации. Особенно привередливые могут зайти в Gear маркет с телефона и найти там еще несколько десятков как платных, так и бесплатных циферблатов на все случаи жизни.

Я же с большим удовольствием узнал, что мое любимое приложение WatchMaster включило поддержку Gear S2 и S3, а уже там просто бездонные залежи крутых дизайнерских циферблатов, и смотрятся здесь они очень эффектно.

Уф, теперь почти все, и дабы не быть обвиненным в щенячьем восторге отмечу и недостатки. Таких отыскалось не много и главный заключается в отсутствии встроенных сервисов Google.

Это значит, что часы не воспринимают привычные мне команды, начинающиеся с фразы «Окей Google», встроенные карты далеки от качества Google Maps, а любимых заметок Google Keep для Tizen я не нашел вовсе.

Справедливости ради, отмечу, что поговорить с часами все-таки можно, но только в связке со смартфоном Samsung. Eсли очень хочется, можно обучить часы реагировать на привычную фразу «Окей Google», проведя обучение в настройках системы.

К недостаткам я бы отнес и довольно массивный корпус, который с восторгом будет встречен мужской половиной планеты ,тогда как на дамской лапке такой «будильник» будет смотреться как минимум странно, а уменьшенной версии в продаже не предусмотрено. А еще, я порекомендовал бы Samsung продавать версию S3 Classic на несколько тысяч дешевле, потому что рядом с Frontier она смотрится гораздо слабее, что, впрочем, не мешает этой парочке стать в моих глазах лучшими смарт часами уходящего 2016 года!