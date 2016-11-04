Обзоры

Смартфон UMI Plus. Тонкий расчет и китайская хитрость.

15 комментариев  3 424

Компания UMI, еще год назад мало кому известная за пределами Китая, в 2016 начала планомерно завоевывать смартфонные рынки других стран, используя проверенный и универсальный рецепт — добротная начинка и симпатичный дизайн при весьма умеренных ценах.

UMI Plus

Примерно таким же путем совсем недавно начинали прокладывать себе дорогу к умам и сердцам пользователей Xiaomi и Meizu. Сегодня же об этих компаниях слышал наверное каждый, кто интересуется мобильными гаджетами, и эти имена на слуху не меньше, чем китайские Huawei или Lenovo.

На нашем канале с техникой UMI мы встречались уже два раза.

UMI

Почти год назад в поле моего зрения попал экспериментальный UMI Iron PRO, оснащенный сканером сетчатки глаза, что довольно необычно для бюджетной техники, и до сих пор встречается далеко не у каждого современного смартфона.

UMI Touch

Затем пришла очередь UMI Touch, более спокойного и сбалансированного по характеристикам, эдакого типичного по комплексу впечатлений «середнячка» первой половины 2016. А теперь я бы хотел предложить вашему вниманию UMI Plus, который фактически во многом повторяет тот же последовательный и методичный подход, который демонстрирует UMI шаг за шагом.

UMI PLUS

Думаю, что в этом кроется тонкий расчет и китайская хитрость одновременно, ведь UMI Plus не пытается поразить нас чем-то экстраординарным. Однако производитель намешал здесь очень сбалансированный коктейль характеристик, который можно назвать даже неким собирательным образом типичного смартфона из поднебесной сезона осень-зима 2016-2017.

UMI PLUS

Начнем с того, что вся флагманская по меркам UMI линейка гаджетов оснащается очень добротными экранами в 5.5 дюймов с FHD-разрешением, благодаря чему плотность пикселей достигает 401PPI.

UMI Plus

Тут используется LTPS-матрица от SHARP® без воздушной прослойки между стеклом и изображением и закругленное по периметру стекло с эффектом 2.5D.

UMI Plus

Примерно такой же экран был и у весеннего UMI Touch, и у летнего UMI Super, и у осеннего UMI Plus. Спрашивается, зачем менять то, что и так получается отлично и будет стандартом на рынке еще достаточно долго, ведь цветопередача, углы просмотра и яркость тут на уровне гаджетов из более высоких ценовых категорий.

Отличительной чертой всех перечисленных аппаратов является металлический задник, причем заметно, как раз за разом UMI прогрессирует в качестве его изготовления и подгонке мелких деталей.

UMI Plus

У Plus эта рамка и большая часть задней крышки вырезаны из одного куска металла  с двумя аккуратными пластиковыми вставками над основной камерой, а внизу под ними живут антенны.

UMI Plus

Сделана эта крышка предельно аккуратно и с большим количеством операций по механической обработке. Так, на матовых торцах по всей окружности для красоты проточены две тонкие зеркальные фаски.

UMI Plus

А еще отмечу не маленький вес смартфона — 185 граммов, что примерно на четверть больше, чем у других аналогичных гаджетов. Похоже, это заслуга толщины самих стенок, из-за чего каркас вышел очень прочным и отлично сопротивляется  механическим деформациям вроде изгибания или скручивания во время реальной эксплуатации.

UMI Plus

Также отмечу, что UMI до конца так и не определилась с расположениям сканера отпечатков пальцев, а может делает это специально, чтобы угодить максимальному числу пользователей, которые уже выработали свои привычки. В итоге — на UMI Plus сканер установлен на фронтальной панели под экраном, как у Apple или Samsung, а у UMI Super — сканер на спине.

UMI Plus

Сам датчик не самый быстрый из тех, что я пробовал в своей жизни, но срабатывает довольно уверенно, подтверждая разблокировку подергиванием вибромоторчика, и получается это не хуже  taptic engine от Apple. По крайней мере, принципиальной разницы в ощущениях я не заметил.

UMI Plus

Парочка  интересных деталей, которые становятся заметны лишь при внимательном рассмотрении. Во-первых, — отдельная механическая клавиша на левом торце, нажатие и удержание которой переводит смартфон в беззвучный режим и обратно. Это действие сопровождается едва уловимым потряхиваем вибромоторчика, тогда как короткое и однократное действия этой клавиши можно активировать и выбрать в меню shortcut button settings.

UMI Plus

Таким образом, она может активировать не только любое из базовых приложений, вроде камеры, настроек или будильника, но и запускать вообще любую программу из тех, что установлены на смартфоне.

Однократное нажатие вызывает намеченное приложение, а повторное — обратно прячет его, открывая главный экран. И это довольно удобно.

UMi Plus

Второй нюанс связан с клавишами управления Android, которые здесь фактически продублированы. Одна их часть находится внутри механической кнопки сканера и по бокам. При этом сам сканер отрабатывает возврат на главный экран, правое поле — назад, а левое — запуск контекстного меню системы.

Проблема лишь в том, что зоны эти никак не подсвечиваются. Но как будто в качестве компенсации в настройках можно включить наэкранные кнопки, как у тех смартфонов, которые лишены механических вовсе.

UMI Plus

В разделе Navigation bar их можно не только активировать, но и выбрать расположение и раскладку, включая дополнительный значок опускания верхней шторки. Причем механическая клавиша под ними и обе сенсорные зоны по бокам остаются включенными — происходит как бы полное дублирование органов управления.

UMI Plus

Аппарат оснащается комбинированным лотком на две симки. Вместо второй карточки можно использовать карту памяти, чтобы расширить 32 гигабайта внутренней памяти. Сейчас так делают многие производители, однако удивляет то, что формат таких симок не nano, а micro, во всем остальном — типичное современное решение.

UMI Plus

Один радиомодуль обслуживает обе карты по очереди, а программное переключение слота 4G для передачи данных позволяет выбирать оператора для интернета без необходимости механической перестановки в другой слот.

UMI Plus

В настройках также есть режим «загрузка в режиме turbo», которая позволяет одновременно задействовать мобильную сеть и Wi-Fi при закачке больших файлов объемом более 20 мегабайтов.

UMI Plus

Что касается самой системы, то здесь UMI в очередной делает ставку на чистый дизайн от Google, поскольку Android 6, который несет на борту UMI Plus «из коробки», не испорчен какими-либо настройками, за исключением добавления некоторых пунктов в меню.

UMI Plus

Что интересно, производитель обещает плановое обновление до 7-го Android Nougat уже в декабре, и если это произойдет, UMI будет одной из первых китайских компаний, кто это сделает.

Благодаря чистому Google система выглядит очень стильно и аккуратно, интерфейс просто летает, и памяти такой рабочий стол практически не занимает. Ну а если вам по душе что-то более индивидуальное — добро пожаловать в PlayMarket, где вас ждут сотни различных ланчеров, тем более что резвиться тут можно сколько угодно, поскольку в распоряжении пользователя целых 4 гигабайта оперативки.

UMI Plus

И это, кстати, еще одно веяние времени — смартфоны с большими объемами оперативной и постоянной памяти становятся уже стандартом даже для среднего и нижнего ценового сегмента, а конфигурация 4/32 не удивляет даже тех, кто выбирает с весьма скромным бюджетом в кармане. Хотя еще в начале года это был удел дорогих флагманов.

UMI Plus

Теперь о железе. Для минимизации издержек и конкурентной цены UMI продолжает сотрудничать с MediaTek и использует на Plus  весьма популярный в этом году 8-ми ядерный Helio P10, он же — MT6755 с графикой MALI T860.

UMI Plus

Этот чипсет хоть «звезд с неба и не хватает», набирая в Antutu около 50000 попугаев, отличается сбалансированной работой при длительных нагрузках, не очень большим тепловыделением, благодаря чему корпус не сильно греется даже в тяжелых программах. Главная же заслуга этого процессора, на мой взгляд, в том, что он неплохо балансирует между производительностью и экономичным расходованием батареи.

UMI Plus

Благодаря этому 4000mah несъемного аккумулятора, которые есть в распоряжении UMI PLus, позволяют ему держаться до двух суток при не слишком интенсивной нагрузке, а в режиме ожидания аппарат спокойно лежал у меня около 5 дней.

UMI Plus

Думаю, что заслуга в этом не только 6-го Android, но и фирменных утилит, позволяющих настраивать фоновые процессы, автоматически чистить память в режиме покоя или переключаться в различные режимы по расписанию и в зависимости от нужд пользователя.

UMI Plus

Также последние чипы от MTK и P10 оснащаются технологией скоростной зарядки Pump Express. Поддерживается она тут на уровне железа и фирменной зарядкой, которые позволяет накачать аккумулятора примерно в два раза быстрее, чем в среднем при такой емкости аккумулятора — часа примерно за полтора.

UMI Plus

Теперь о камерах и звуке, о последнем я зачастую забываю рассказывать в своих видео. Что ж, исправляемся. Итак, в самой компании говорят об установке специального выделенного аудиочипа AW8738. Хотя Гугл поиск не дает никакой информации о типе этой микросхемы и ее производителе. Поверим на слово.

UMI Plus

Также гаджет имеет программные «улучшалки» вроде BesAudEnh, BesLoudness и Surround, предназначенные для работы с наушниками.

UMI Plus

Надстройки эти работают весьма странно, и, на мой вкус, с ними звук зачастую был хуже, чем без них, хотя, говорят, что это зависит самих наушников. Для закрытых «затычек» лучше включить, для открытых — отключить. В целом — звучание не поразило, но и не разочаровало, хотя каким-то супер качеством, на мой взгляд, здесь точно «не пахнет». А внешний динамик вообще писклявый и звонкий, хотя на рингтонах это почти не заметно.

UMI Plus

Теперь о камерах. Здесь — фронтальная 5-ти мегапиксельная для селфи и основная 13-ти мегапиксельная с фазовым автофокусом.

UMI Plus

Ее объектив слегка возвышается над задней панелью и прикрыт металлическим защитным кольцом, защищающим от царапин. Чуть ниже — двухтоновая вспышка.

UMI Plus

Производителем сенсора указан Samsung. Не смотря на наличие фазового автофокуса, реализация камеры здесь достаточно средняя, и, как говорят в таких случаях, есть хорошие новости и плохие.

UMI Plus

К хорошим можно отнести довольно продвинутое приложение камеры с профессиональным режимом, позволяющим на лету регулировать насыщенность, яркость, контраст, экспозицию, чувствительность и баланс белого. Плохая новость в том, что это помогает не так уж и сильно. Нет, на свету днем и при хороших условиях съемки можно получить достаточно неплохие кадры даже с эффектом размытого фона и макросъемке с 10 сантиметров. Например вот такие:

umi-plus-macro-1

оригинал снимка

Или такие:

umi-plus-macro-3

оригинал снимка

И даже такие с красивым размытым фоном:

umi-plus-macro-2

оригинал снимка

Но темный объектив и отсутствие стабилизатора заставляют автоматику постоянно увеличивать экспозицию, из-за чего при не слишком благоприятных условиях освещения кадры получаются смазанными. Например, это съемка с рук в пасмурный день. И уж поверьте, я делал не одну попытку — но все они вышли размытыми:

umi-plus-unfocus

оригинал снимка

Ночью же, даже если как следует зафиксировать камеру и не дышать, страдает детализация:

umi-plus-nigth-1

оригинал снимка

umi-plus-night-2

оригинал снимка

В помещении, если принять меры и не трясти аппарат можно получить не плохой результат, хотя и немного темнее, чем хотелось бы:

umi-plus-indoor-1

оригинал снимка

umi-plus-indoor-3

оригинал снимка

umi-plus-indoor-2

оригинал снимка

ОК, подведем итоги и обобщим впечатления от UMI Plus: итак, что понравилось:

UMI Plus

Что НЕ понравилось:

UMI Plus

Стоимость UMI Plus, которая уже на старте продаж составляет около 200 долларов, конечно, тоже можно записать в достоинства, тем более что аппарат поставляется сразу с европейским адаптером, а описание к аппарату сделано на нескольких языках, но я этого делать не буду.

UMI Plus

Хочу лишь подчеркнуть, что аппарат за эти деньги получил весьма сбалансированную начинку, и если для смартфона у вас в приоритете актуальный софт, стабильность и время автономной работы, а качеством ночных снимков можно пожертвовать, то именно в этом, возможно, и есть тонкий расчет и китайская хитрость….

Видео версия обзор UMI Plus:

Смартфон UMI Plus. Тонкий расчет и китайская хитрость.: 15 комментариев

  2. Здравствуйте, Андрей! Многие интернет обозреватели «хаят» эту компанию как раз таки за качество сборки (то аккумулятор болтается, то объектив болтается и брякает, то кнопка со сканером и тд и тп) и качество снимков с обеих камер, не зависимо от времени суток. В пример обычно ставят «сяоми» и «мейзу». Как я понял из вашего обзора, можете согласиться только с возможностями камер?

    Ответить

    1. Привет. Я как раз и отметил, что по сравнению с Iron Pro очень мощный скачок в качестве сборки. Если не обращать внимания на вес, к корпусу не придраться, да и на видео это хорошо видно на крупных планах

      Ответить

      1. я бы не стал во всеуслышание заявлять о такой положительной стороне как актуальность прошивки. Кто сталкивался с этой конторой, знает как они забивают на поддержку устройств, на которых уже заработали.
        По качеству сборки, железу и надёжности как раз у меня положительные впечатления от umi.

        Ответить

  3. Добрый вечер Андрей хотел у вас спросить есть ли вероятность что в выходом прошивки камера на телефоне станет лучше снимать . И с чем ее можно сейчас сравнить например с nexus 5 лучше или нет. ?
    И если вдруг можете подсказать магазин на Али экспресс был бы рад этому.
    И в общем советуете ли вы этот сматр как основной ? Не могу без голого андройда ) а нексусы и пиксел от гугл дорого стоят .

    Ответить

  4. Андрей, будьте, пожалуйста, объективны. Прошивка кривая, некоторые пункты меню не переведены. Цифры в статус-баре кривые и написаны разными шрифтами. Все это отдает китайщиной и должно быть упомянуто в обзоре

    Ответить

    1. Евгений, я всегда стараюсь быть объективным. Отсутсвие русификации некоторых пунктов меню не считаю кривизной прошивки. А если переключить интерфейс на английский она станет «прямой?»

      На счет некорректной русификации — мне в глаза ничего не бросалось, возможно дело в обновлении — пока аппарат лежал у меня к нему два раза прилетали обновления по OTA. Если у Вас на руках такой смарт — попробуйте обновить, или поменять размер шрифта в меню.

      Ответить

      1. Ничего не имею против, очень нравятся Ваши обзоры. Но кривая русификация — это для многих очень существенный недостаток, который следует упоминать в обзорах. Даже в видео сразу бросается в глаза «ЗагрузкаврежимеTurbo»

        Ответить

  5. . Здраствуите Андрей стоит ли уми плюс ети денги и вобщем стоит ли его покупать

    Ответить

  6. Добрый вечер Андрей! Подскажите пожалуйста.Проблема в том,что вай фай выключается через 10 секунд! И не могу зайти в настройках в режим экономии батареи.Сразу пишет ошибку.И как становиться зарядка батареи 15% экран становится черно белым. Как решить эти проблемы и настроить нормально телефон? За ранее спасибо!

    Ответить

Добавить комментарий