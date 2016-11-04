Смартфон UMI Plus. Тонкий расчет и китайская хитрость.

Компания UMI, еще год назад мало кому известная за пределами Китая, в 2016 начала планомерно завоевывать смартфонные рынки других стран, используя проверенный и универсальный рецепт — добротная начинка и симпатичный дизайн при весьма умеренных ценах.

Примерно таким же путем совсем недавно начинали прокладывать себе дорогу к умам и сердцам пользователей Xiaomi и Meizu. Сегодня же об этих компаниях слышал наверное каждый, кто интересуется мобильными гаджетами, и эти имена на слуху не меньше, чем китайские Huawei или Lenovo.

На нашем канале с техникой UMI мы встречались уже два раза.

Почти год назад в поле моего зрения попал экспериментальный UMI Iron PRO, оснащенный сканером сетчатки глаза, что довольно необычно для бюджетной техники, и до сих пор встречается далеко не у каждого современного смартфона.

Затем пришла очередь UMI Touch, более спокойного и сбалансированного по характеристикам, эдакого типичного по комплексу впечатлений «середнячка» первой половины 2016. А теперь я бы хотел предложить вашему вниманию UMI Plus, который фактически во многом повторяет тот же последовательный и методичный подход, который демонстрирует UMI шаг за шагом.

Думаю, что в этом кроется тонкий расчет и китайская хитрость одновременно, ведь UMI Plus не пытается поразить нас чем-то экстраординарным. Однако производитель намешал здесь очень сбалансированный коктейль характеристик, который можно назвать даже неким собирательным образом типичного смартфона из поднебесной сезона осень-зима 2016-2017.

Начнем с того, что вся флагманская по меркам UMI линейка гаджетов оснащается очень добротными экранами в 5.5 дюймов с FHD-разрешением, благодаря чему плотность пикселей достигает 401PPI.

Тут используется LTPS-матрица от SHARP® без воздушной прослойки между стеклом и изображением и закругленное по периметру стекло с эффектом 2.5D.

Примерно такой же экран был и у весеннего UMI Touch, и у летнего UMI Super, и у осеннего UMI Plus. Спрашивается, зачем менять то, что и так получается отлично и будет стандартом на рынке еще достаточно долго, ведь цветопередача, углы просмотра и яркость тут на уровне гаджетов из более высоких ценовых категорий.

Отличительной чертой всех перечисленных аппаратов является металлический задник, причем заметно, как раз за разом UMI прогрессирует в качестве его изготовления и подгонке мелких деталей.

У Plus эта рамка и большая часть задней крышки вырезаны из одного куска металла с двумя аккуратными пластиковыми вставками над основной камерой, а внизу под ними живут антенны.

Сделана эта крышка предельно аккуратно и с большим количеством операций по механической обработке. Так, на матовых торцах по всей окружности для красоты проточены две тонкие зеркальные фаски.

А еще отмечу не маленький вес смартфона — 185 граммов, что примерно на четверть больше, чем у других аналогичных гаджетов. Похоже, это заслуга толщины самих стенок, из-за чего каркас вышел очень прочным и отлично сопротивляется механическим деформациям вроде изгибания или скручивания во время реальной эксплуатации.

Также отмечу, что UMI до конца так и не определилась с расположениям сканера отпечатков пальцев, а может делает это специально, чтобы угодить максимальному числу пользователей, которые уже выработали свои привычки. В итоге — на UMI Plus сканер установлен на фронтальной панели под экраном, как у Apple или Samsung, а у UMI Super — сканер на спине.

Сам датчик не самый быстрый из тех, что я пробовал в своей жизни, но срабатывает довольно уверенно, подтверждая разблокировку подергиванием вибромоторчика, и получается это не хуже taptic engine от Apple. По крайней мере, принципиальной разницы в ощущениях я не заметил.

Парочка интересных деталей, которые становятся заметны лишь при внимательном рассмотрении. Во-первых, — отдельная механическая клавиша на левом торце, нажатие и удержание которой переводит смартфон в беззвучный режим и обратно. Это действие сопровождается едва уловимым потряхиваем вибромоторчика, тогда как короткое и однократное действия этой клавиши можно активировать и выбрать в меню shortcut button settings.

Таким образом, она может активировать не только любое из базовых приложений, вроде камеры, настроек или будильника, но и запускать вообще любую программу из тех, что установлены на смартфоне.

Однократное нажатие вызывает намеченное приложение, а повторное — обратно прячет его, открывая главный экран. И это довольно удобно.

Второй нюанс связан с клавишами управления Android, которые здесь фактически продублированы. Одна их часть находится внутри механической кнопки сканера и по бокам. При этом сам сканер отрабатывает возврат на главный экран, правое поле — назад, а левое — запуск контекстного меню системы.

Проблема лишь в том, что зоны эти никак не подсвечиваются. Но как будто в качестве компенсации в настройках можно включить наэкранные кнопки, как у тех смартфонов, которые лишены механических вовсе.

В разделе Navigation bar их можно не только активировать, но и выбрать расположение и раскладку, включая дополнительный значок опускания верхней шторки. Причем механическая клавиша под ними и обе сенсорные зоны по бокам остаются включенными — происходит как бы полное дублирование органов управления.

Аппарат оснащается комбинированным лотком на две симки. Вместо второй карточки можно использовать карту памяти, чтобы расширить 32 гигабайта внутренней памяти. Сейчас так делают многие производители, однако удивляет то, что формат таких симок не nano, а micro, во всем остальном — типичное современное решение.

Один радиомодуль обслуживает обе карты по очереди, а программное переключение слота 4G для передачи данных позволяет выбирать оператора для интернета без необходимости механической перестановки в другой слот.

В настройках также есть режим «загрузка в режиме turbo», которая позволяет одновременно задействовать мобильную сеть и Wi-Fi при закачке больших файлов объемом более 20 мегабайтов.

Что касается самой системы, то здесь UMI в очередной делает ставку на чистый дизайн от Google, поскольку Android 6, который несет на борту UMI Plus «из коробки», не испорчен какими-либо настройками, за исключением добавления некоторых пунктов в меню.

Что интересно, производитель обещает плановое обновление до 7-го Android Nougat уже в декабре, и если это произойдет, UMI будет одной из первых китайских компаний, кто это сделает.

Благодаря чистому Google система выглядит очень стильно и аккуратно, интерфейс просто летает, и памяти такой рабочий стол практически не занимает. Ну а если вам по душе что-то более индивидуальное — добро пожаловать в PlayMarket, где вас ждут сотни различных ланчеров, тем более что резвиться тут можно сколько угодно, поскольку в распоряжении пользователя целых 4 гигабайта оперативки.

И это, кстати, еще одно веяние времени — смартфоны с большими объемами оперативной и постоянной памяти становятся уже стандартом даже для среднего и нижнего ценового сегмента, а конфигурация 4/32 не удивляет даже тех, кто выбирает с весьма скромным бюджетом в кармане. Хотя еще в начале года это был удел дорогих флагманов.

Теперь о железе. Для минимизации издержек и конкурентной цены UMI продолжает сотрудничать с MediaTek и использует на Plus весьма популярный в этом году 8-ми ядерный Helio P10, он же — MT6755 с графикой MALI T860.

Этот чипсет хоть «звезд с неба и не хватает», набирая в Antutu около 50000 попугаев, отличается сбалансированной работой при длительных нагрузках, не очень большим тепловыделением, благодаря чему корпус не сильно греется даже в тяжелых программах. Главная же заслуга этого процессора, на мой взгляд, в том, что он неплохо балансирует между производительностью и экономичным расходованием батареи.

Благодаря этому 4000mah несъемного аккумулятора, которые есть в распоряжении UMI PLus, позволяют ему держаться до двух суток при не слишком интенсивной нагрузке, а в режиме ожидания аппарат спокойно лежал у меня около 5 дней.

Думаю, что заслуга в этом не только 6-го Android, но и фирменных утилит, позволяющих настраивать фоновые процессы, автоматически чистить память в режиме покоя или переключаться в различные режимы по расписанию и в зависимости от нужд пользователя.

Также последние чипы от MTK и P10 оснащаются технологией скоростной зарядки Pump Express. Поддерживается она тут на уровне железа и фирменной зарядкой, которые позволяет накачать аккумулятора примерно в два раза быстрее, чем в среднем при такой емкости аккумулятора — часа примерно за полтора.

Теперь о камерах и звуке, о последнем я зачастую забываю рассказывать в своих видео. Что ж, исправляемся. Итак, в самой компании говорят об установке специального выделенного аудиочипа AW8738. Хотя Гугл поиск не дает никакой информации о типе этой микросхемы и ее производителе. Поверим на слово.

Также гаджет имеет программные «улучшалки» вроде BesAudEnh, BesLoudness и Surround, предназначенные для работы с наушниками.

Надстройки эти работают весьма странно, и, на мой вкус, с ними звук зачастую был хуже, чем без них, хотя, говорят, что это зависит самих наушников. Для закрытых «затычек» лучше включить, для открытых — отключить. В целом — звучание не поразило, но и не разочаровало, хотя каким-то супер качеством, на мой взгляд, здесь точно «не пахнет». А внешний динамик вообще писклявый и звонкий, хотя на рингтонах это почти не заметно.

Теперь о камерах. Здесь — фронтальная 5-ти мегапиксельная для селфи и основная 13-ти мегапиксельная с фазовым автофокусом.

Ее объектив слегка возвышается над задней панелью и прикрыт металлическим защитным кольцом, защищающим от царапин. Чуть ниже — двухтоновая вспышка.

Производителем сенсора указан Samsung. Не смотря на наличие фазового автофокуса, реализация камеры здесь достаточно средняя, и, как говорят в таких случаях, есть хорошие новости и плохие.

К хорошим можно отнести довольно продвинутое приложение камеры с профессиональным режимом, позволяющим на лету регулировать насыщенность, яркость, контраст, экспозицию, чувствительность и баланс белого. Плохая новость в том, что это помогает не так уж и сильно. Нет, на свету днем и при хороших условиях съемки можно получить достаточно неплохие кадры даже с эффектом размытого фона и макросъемке с 10 сантиметров. Например вот такие:

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Или такие:

оригинал снимка

И даже такие с красивым размытым фоном:

оригинал снимка

Но темный объектив и отсутствие стабилизатора заставляют автоматику постоянно увеличивать экспозицию, из-за чего при не слишком благоприятных условиях освещения кадры получаются смазанными. Например, это съемка с рук в пасмурный день. И уж поверьте, я делал не одну попытку — но все они вышли размытыми:

оригинал снимка

Ночью же, даже если как следует зафиксировать камеру и не дышать, страдает детализация:

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оригинал снимка

В помещении, если принять меры и не трясти аппарат можно получить не плохой результат, хотя и немного темнее, чем хотелось бы:

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оригинал снимка

оригинал снимка

ОК, подведем итоги и обобщим впечатления от UMI Plus: итак, что понравилось:

Что НЕ понравилось:

Стоимость UMI Plus, которая уже на старте продаж составляет около 200 долларов, конечно, тоже можно записать в достоинства, тем более что аппарат поставляется сразу с европейским адаптером, а описание к аппарату сделано на нескольких языках, но я этого делать не буду.

Хочу лишь подчеркнуть, что аппарат за эти деньги получил весьма сбалансированную начинку, и если для смартфона у вас в приоритете актуальный софт, стабильность и время автономной работы, а качеством ночных снимков можно пожертвовать, то именно в этом, возможно, и есть тонкий расчет и китайская хитрость….

Видео версия обзор UMI Plus: