Sony Xperia XZ. 3 уровня впечатлений.

Сегодня мы поговорим о нынешнем смартфонном флагмане — Sony Xperia XZ, которым я специально пользовался некоторое время в качестве основного смартфона, чтобы составить максимально объективное впечатление, поскольку аппарат этот весьма непрост, и вслед за первым впечатлением дарит владельцу и второе, и третье.

Но прежде чем мы начнем, думаю, что следует напомнить о том, что в уходящем 2016-м Sony обновляла свою смартфонную линейку аж 2 раза.

В начале лета нам показали большое семейство смартфонов, объединенных новой серией Xperia X, с флагманским X- Performance на троне, который собрал в себя все лучшие технологии и пришел на смену прошлогоднему Xperia Z5.

Затем прошло всего 3 месяца, X-ы только-только начали продаваться, а на сентябрьской IFA нас ждет очередной флагман — Xperia XZ. Даже название его является как бы собирательным образом от нынешнего X и прошлогоднего Z.

Честно говоря, таких темпов выпуска новинок от некогда довольно консервативной компании не ожидал никто, тем более что XZ в очередной раз полностью сменил облик и подтянул самый противоречивый и неоднозначный момент для всех последних смартфонов от Sony — качество съемки основной камерой.

Также довольно странно выглядит нынешний нейминг модельного ряда смартфонов Sony, в котором уже несложно запутаться даже профессионалу. После Xperia X логично было бы увидеть какой-нибудь Xperia X2, по аналогии с прошлыми Z3 и Z5. Но этого не случилось. Значит ли это, что XZ — ответвление недавно запущенной линейки X, и ожидать ли нам X2 в обозримом будущем, к сожалению, не известно, а представители Sony Mobile от комментариев воздерживаются.

Одно можно прогнозировать с довольно высокой степенью вероятности — на ближайшие несколько месяцев новых топовых смартфонов от Sony не ожидается, а значит Xperia XZ — действующий флагман, как минимум, до весны 2017-го.

Итак, первое впечатление, когда берешь аппарат в руки, — он совсем не похож ни на прошлые решения Sony, ни на любой другой смартфон на рынке. Впрочем, корпус XZ не треугольный и не свернутый в трубочку, однако чертовски стильный, и безошибочно узнаваемый, даже из россыпи смартфонов конкурентов.

Sony и раньше всегда выделялся угловатостью, минимализмом и четкими гранями своих гаджетов, но если Xperia X можно назвать стильным, но почти скучным, то XZ уже не такой.

Этот корпус состоит из комбинации 3-х материалов стекла, пластика и металла, замешанных в новой концепции, которая получила название Loop Surface, что примерно можно перевести на русский, как «зацикленные поверхности».

По сути, это означает, что обе плоскости здесь симметричны и как бы перетекают друг в друга по бокам через скругленные торцы, с которых этот эффект виднее всего. Причем и фронтальное стекло, и металлический задник имеют скругления справа и слева для обеспечения такого эффекта перетекания.

Если закрыть глаза и вращать аппарат в руках, то в какой-то момент перестаешь понимать, какой стороной ты его в данный момент держишь. Это как раз из-за этой симметричности, зацикленности и монолитности, хотя на самом деле при разглядывании корпус совсем не выглядит монолитным.

После первого ВАУ начинаешь замечать, что торцы и все грани здесь выполнены из пластика, который безошибочно угадывается на ощупь.

В него утоплены стекло на фронтальной поверхности и металлическая пластина на спине, которая занимает не весь задник, а около 90% его поверхности.

И тут подкатывает второе впечатление, причем прямо противоположное первому: ты думаешь, что такое количество пластиковых вставок как-то не вяжется с флагманским позиционированием и довольно высокой стоимостью аппарата.

Мой приятель по этому поводу даже заявил, что пластмассовый смартфон можно купить в несколько раз дешевле, и думаю, что в магазине, держа в руках Xperia XZ, такие мысли посещали не его одного.

Давайте попробуем найти этому рациональное объяснение, ведь Sony использовала такое сочетание осознанно и целенаправленно!

На мой взгляд, объяснение здесь может быть только одно — практичность и защищенность полимера, который должен принимать на себя все удары судьбы, если аппарат эксплуатируется без чехла. Мой почти 2-недельный опыт довольно небрежного обращения это только подтверждает: XZ не получил сколько-нибудь малейших повреждений и ухудшения товарного вида, хотя эксплуатировался, как есть, и валялся там, где мне это было удобно.

Именно за механическую устойчивость к царапинам и вмятинам пластиковому панцирю можно простить проигрыш в ощущениях. Да и цветовая гамма новинки, без преувеличения, шикарна и является одной из самых необычных на рынке.

Взять хотя бы мой экземпляр, который на первый взгляд выглядит серебристым. Но это не так. Этот цвет в самой Sony назвали Platinum, и в зависимости от освещения он меняет свой оттенок от золотистого до кофейно-матового. И это реально круто.

Два других цвета зовут Forest Blue и Mineral Black, хотя они намного-намного сложнее и тоже переливаются в зависимости от уровня освещения. Рекомендую посмотреть их живьем в ближайшем к вам магазине.

Ходят слухи, что за дизайн новинки и подбор цвета отвечала юная барышня из скандинавского дизайн-бюро компании, и глядя на XZ я этому верю и не удивляюсь. Аппарат словно раскрывается в руках владельца через какое-то время. Убирать такую красоту в чехол уже кажется преступлением, хотя формально — да, пластик, и да — экран занимает не слишком большую площадь передней поверхности, а рамки справа и слева могли бы быть и потоньше, но в Sony это обыграно очень красиво!

Добавлю, что в самой компании обработку и полировку металла на задней крышке называют красивым термином ALKALEIDO™, благодаря которому она почти не царапается, и на ней совсем не видны отпечатки пальцев. Так что третье впечатление от XZ, для тех кто распробовал и прошел 2 первых уровня, — это удовольствие и созерцание красоты.

Видимо в ответ на критику о недостаточности 5-дюймового экрана Xperia X на все случаи жизни, в Sony решили немного растянуть диагональ у новинки до 5.2 дюйма.

А вот с разрешением японцы до сих пор не заигрывают, справедливо считая, что и FHD для флагмана самое то.

И в этом с ними сложно не согласиться, ведь при такой диагонали детализация идеальная, и 424 PPi подтверждают это как нельзя кстати. Все силы тут были брошены на цветовой охват и яркость IPS-матрицы, благодаря чему и черный, и белый цвета удались просто волшебно, а максимальная яркость превышает аж 600 нит.

Не знаю, к чему и как могут докапываться к этому экрану мои коллеги, — и углы обзора, и цветовой охват весьма и весьма хороши.

Дабы не быть голословным предлагаю сравнить этот экран с признанным эталоном в классе — Samsung S7 Edge. Я не могу сказать, что рядом с XZ самсунговский amoled явно лучше…

С анонсом Xperia XZ и X compact в Sony окончательно определились с разъемом для синхронизации и зарядки. Теперь это — USB type C. Думаю, поселился тут он надолго.

На левом торце живет слот для сим-карты, карточек памяти. Конструкция его полностью изменилась. Теперь для извлечения карточек не нужно ломать ногти или использовать спец инструмент — достаточно легонько его подцепить, и заглушка вместе с лотком извлекается без проблем.

Внутри в зависимости от конфигурации живут либо одна симка и самостоятельный слот для SD карточек в версии 32 гб, либо, что в двухсимочном варианте, вторая кроватка — гибридная, и на ее место можно уложить вторую сим-карту или SD-карточку объемом до 256 гб. Тогда как постоянной памяти на борту уже 64 гб, как в моей версии, причем в двухсимочном варианте радиомодуль остается один, и карточками можно пользоваться только по очереди.

Главное же удивление заключается в том, что при извлечении лотка аппарат переходит в автоматическую принудительную перезагрузку, которую можно было бы списать на сам Android. Однако тот же Samsung, да и многие другие гаджеты других производителей позволяют вынимать и устанавливать симки и карты памяти на лету без перезагрузки.

Больше всего это раздражает, когда случайно подцепишь ногтем лоток за углубление для извлечения, и на пару минут остаешься без связи…

Теперь о хитрой кнопке включения и сканере отпечатков, который японцы окончательно поселили на правом торце смартфона. Эта кнопочка на XZ сделала еще один эволюционный скачок по сравнению с аппаратами прошлого поколения.

Сама зона сканирования стала больше и сместилась в небольшое углубление, легко определяемое пальцем на ощупь. Благодаря тому, что сканер из корпуса не выпирает, практически исключены ложные срабатывания.

На счет скорости и точности срабатывания претензий нет. Аппарат мгновенно распознает палец под любым углом, причем не важно, взяли вы его в руку или он мирно лежит на столе — разблокировка занимает не больше секунды.

Xperia XZ, что традиционно для флагманов Sony, оснащается двумя фронтальными динамиками, которые работают на стерео-базу в ландшафтной ориентации экрана, поскольку располагаются по краям от него.

Звук, издаваемый ими, плотный и хорошо детализированный, хотя и не слишком громкий. Точнее — ровно настолько, чтобы на максимальной громкости они не начинали дребезжать или искажать частотный диапазон. Низа и верха тут не с избытком, доводилось слушать и более интересные решения.

Выделенного аудио-чипа, насколько я понял, тут тоже нет — просто качественный хорошо настроенный аудиотракт и куча программных улучшалок и технологий для наушников, вроде hi-res audio, LDAC, цифрового подавления шума, Clear Audio+ и DSEE HX, которые вместе не сочетаются, и аппарат предлагает выбрать из них что-то одно. Говорят, что с хорошими, и особенно проводными ушами, результат соответствующий, но на мой не меломанский взгляд, качество просто стабильно высокое, но без изысков.

Переходим к железу. И в этом смысле XZ практически не отличается от выпущенного несколькими месяцами ранее X Performance, что в общем-то неудивительно — на борту максимально крутой на начало осени 2016 года мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 820 и графика Adreno 530. Производительность такого тандема весьма высока и вполне предсказуема, так что заострять на этом внимание я не буду, а результаты теста Antutu перед вами:

Гораздо интереснее то, что, как и с разрешением матрицы, Sony снова «плюет» на общие тренды, оснащая Xperia XZ тремя гигабайтами оперативки, а не 4-ми или 6-ю. И я снова не могу сказать, что они не правы — аппарат молниеносно справляется со своими задачами, и система нисколько не тормозит до тех пор, пока дело не доходит до запуска камеры или обработки полученных снимков. Но, боюсь, дело тут совсем не в этом, а в почти непосильной ноше, которую Sony добровольно взвалила на свои плечи.

Дело в том, что на ниве мобильного фото Sony продолжает бороться со своей собственной тенью по части количества мегапикселей, увеличив их в последних своих смартфонах до 23, тогда как все остальные успокоились на отметке 12 или 16.

Xperia XZ сновал стал шедевром по части напичканных в него технологий. И первое впечатление, после прочтения всех регалий и наворотов по части съемки, оставляет неизгладимое! В самой компании это называют технологией взаимодействия 3-х сенсоров — самой матрицы IMX300 довольно большой по площади, сочетания гибридного и лазерного автофокуса, а также RGBC инфракрасного сенсора, определяющего правильный баланс белого.

Плюс к этому в Sony говорят о предиктивном, то есть угадывающем автофокусе, который действует на опережение, обеспечивая точный фокус для быстрых объектов в кадре. А еще при создании и доводке камеры на XZ, якобы, привлекались лучшие специалисты подразделения Sony Alpha, занимающиеся профессиональной фототехникой, и, конечно, все это вместе весьма впечатляет.

После дизайна именно на камеру XZ на этот раз делается основной упор производителя, ведь не секрет, что по части смартфонного фото из поколения в поколение Sony, не смотря на все свои мегапиксели, качеством, скажем так, особенно не выделялся…

По многочисленным обзорам новинки от моих коллег у вас может сложиться впечатление, что и на этот раз все печально, а качество съемки обычно записывают в недостатки.

Могу сказать, что у меня сложилось иное мнение по этому поводу, и по части картинки Xperia XZ зачастую может заткнуть за пояс признанного авторитета по этой части — Samsung S7 Edge. Вот перед вами два снимка, сделанных в идентичных условиях друг за другом. Выше — Samsung, ниже — Sony:

Во-первых, в глаза сразу бросается, что у Sony более широкоугольная оптика, способная запечатлеть больший кусок пространства, и в ряде случаев это удобнее.

Во-вторых, Sony более естественно передал световую палитру закатного солнца, тогда как у Samsung оттенок чересчур интенсивный.

В-третьх, при пристальном изучении снимка становится заметно, насколько мягче и естественнее Sony рисует тонкие контуры объектов и переходы с темных в светлые участки кадра. Лучше всего это заметно на черных ветвях и желтой стене дома, которые у Samsung гораздо агрессивнее ретушированы автоматикой.

Обе картинки выше кликабельны, можно нажать и скачать оригиналы. Но если вам лень, привожу увеличенные фрагменты:

Samsung

Sony

Зато широкоугольная оптика Sony играет злую шутку по краям кадра, на которых выступают искажения и аберрации. Они очень хорошо заметны на тонких ветках и мелких объектах. И такая ситуация проявляется по всем краям кадра, достаточно взглянуть на кирпичную кладку этого снимка по центру и с краю (в оригинале):

Не смотря на великолепную прорисовку деталей в центре и сочный естественный цвет, эта проблема заметна на многих краях кадров:

Вот пример макро:

Пару слов об управлении камерой, поскольку оно весьма своеобразно.

За механическую клавишу спуска затвора — большое спасибо! Гуляя по улице при -10 и снимая в перчатках, об этом вспоминаешь неоднократно, но учтите, что если вы запускаете камеру этой кнопкой, а не иконкой с рабочего стола, аппарат просыпается и готов к съемке, только в вашем распоряжении будет не 20 мегапикселей, а 8!

Именно 8-мегапиксельный снимок делается на автомате, причем стартует камера с заметной задержкой на 2-3 секунды. Если же хочется сделать все по уму и с полной отдачей, нужно не только запускать камеру с иконки на рабочем столе, но и переходить в ручной режим съемки, на котором есть кнопка принудительного включения HDR и прочие регулировки.

В авторежиме нельзя даже поправить экспозицию с помощью ползунка на экране, как сегодня умеет делать почти каждый смартфон (только нажатием на соответствующую область кадра). Зато можно выделить объект слежения автофокуса в кадре, и за ним будет бегать желтый квадратик слежения.

А еще для записи видео в формате 4K нужно вообще выбирать и запускать отдельное приложение в настройках камеры. Очень странно.

Но вернемся к качеству съемки. Хочу отметить, скорость фокуса и баланс белого на фото действительно почти идеальны. Аппарат не ошибается и не промахивается по этим партерам даже в сложных условиях освещения и на бегу:

Передача цвета и света вообще фантастическая!

Тут включен HDR в ручных настройках:

Вот еще пара снимков на автомате, снятых с одной точки, которые типично раскрывают Sony XZ и Samsung S7. У Sony шире кадр и точнее цветопередача. Samsung сочнее, но цвета не такие естественные, и с балансом белого явный промах:

Также понравилось, как автоматика борется с цветовым шумом при переходе из светлых в темные участки кадра. Они выглядят идеально:

Зато у XZ не самая светосильная оптика с апертурой F2.0, и отсутствует оптический стабилизатор, так что в сумерках процессору ничего не остается, как задирать чувствительность и повышать экспозицию.

И если цветовой шум остается в пределах нормы, то нерезкие кадры не заставляют себя долго ждать, причем автоматика пытается их украсить и обработать, из-за чего получается только хуже((.

Рецепт, как я уже отмечал, в переходе на ручные настройки, которые позволяют и в темное время суток добиться отличного результата:

Но учтите, что на это нужно время и знания, которых у рядового пользователя может и не оказаться, так что резюме по фотовозможностям Xperia XZ все же весьма неоднозначное…

Объективный недостаток камеры только один — едва заметное мыло и искажения по краям кадра, которые пытается маскировать автоматика, но не всегда удачно.

Разрешение же съемки, баланс белого и скорость фокуса у новинки просто великолепны, а красивой тонкой прорисовке деталей могут позавидовать практически все конкуренты…

Проблема в том, что 90% пользователей никогда не полезут в настройки, и на первом же ночном снимке будут разочарованы смазанным кадром. Хотя потенциал у камеры есть, и не шуточный. Может быть, в Sony следует лучше поработать над софтом и сделать его более удобным и дружелюбным для пользователя?

С фронтальной камерой все гораздо проще, но у нее и задачи другие. Тут Sony предлагает 13 мегапиксельный модуль и весьма редкий для таких систем автофокус. А еще японцы отказались от дурацких бьюти фильтров, за счет чего селфи получаются намного естественнее.

ОК, подводим итоги. Sony Xperia XZ очень непрост и неоднозначен. Местами он безумно крут и красив, а в некоторых деталях вызывает недоумение.

Это один из немногих аппаратов на рынке, оснащенных водозащитной по стандарту IP67/68, его батарея емкостью 2900 mAh расходуется так экономно, что кажется будто ее объем минимум на треть больше, а программная оболочка Xperia Home отличается красотой и лаконичностью.

Уже после съемки и накануне запуска текстовой версии на аппарат прилетело официальное обновление до Android 7.0!

Xperia XZ — аппарат с характером и своим стилем, который вызывает целую гамму чувств. Тот, кто его распробует, скорее всего не пожалеет!

Видео версия обзор Sony Xperia XZ: